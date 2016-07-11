2016 Özel Üniversite Fiyatları Açıklandı!

LYS sınavının açıklanmasına günler kalmışken gözleri kulakları LYS sonuçlarında olan öğrenciler bir taraftan da özel üniversitelere bakmaya başladılar.



Özel üniversiteler fiyatları ile beraber öğrencilere sundukları burs ve taksit imkânlarını da açıkladılar. Bu yıl yerleşecek öğrencilerin tamamına tam burs veren üniversite bile var.



İşte 2016-2017 eğitim yılı için özel üniversite fiyatları…