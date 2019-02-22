250 Bin Dolara TC Pasaportu

Türkiye'de 250 bin dolarlık ev alana vatandaşlık hakkı!



Türkiye genelinde ocak ayında satılan konut satışı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24.8 azalırken, yabancıya satılan konut satışında patlama yaşandı. Ocak ayında yabancıya satılan konut sayısı geçen yıla oranla yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet oldu. Yabancıların İstanbul’dan konut alımı geçtiğimiz ocak ayında yüzde 150 artış sağladı.



250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımına TC pasaportu



Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriyor. Yüksek gelirli Ortadoğulular hem tutarın düşük olması hem de İslami yaşam tarzını sürdürmek düşüncesiyle uygulamaya ilgi gösteriyor.



Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların yapması gereken gayrimenkul yatırımı 19 Eylül 2018'den itibaren 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. Üstelik bu yolla başvuranlara "oturma izni" değil doğrudan vatandaşlık veriliyor.



Süreç yabancı yatırımcının Türkiye'deki bir danışmanlık şirketine başvurmasıyla başlıyor. Gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından ortalama 45-50 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları bütün aileye teslim ediliyor.



Bu ay itibarıyla 121’incisi yayınlanan ve 10 yıldır Türkiye gayrimenkul piyasasına dair önemli öngörüler sunmaya devam eden Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,02 azalırken, son üç ayda yüzde 0,58, son altı ayda yüzde 1,41, son bir yılda yüzde 5,79, son üç yılda yüzde 28,85, son beş yılda ise yüzde 77,39 oranında arttı.



Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0,38, son üç ayda yüzde 0,49 azalış gösterirken, son altı ayda yüzde 2,01, son bir yılda yüzde 5,37, son üç yılda yüzde 20,95, son beş yılda ise yüzde 60,37 oranında artış gösterdi.



Yabancı yatırımcı oranı, tekrar rekor seviyeleri test ediyor



REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre aralık ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi ve böylece yabancı yatırımcı oranı geçtiğimiz aylarda yakaladığı son iki yılın rekor seviyesine tekrar yaklaştı. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak (yüzde 41) 1+1 özellikteki konutların öne çıktığı kaydedildi. Onu, yüzde 38 ile 2+1 ve yüzde 12 ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 14 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar ağustos ayında yüzde 11, eylül ayında yüzde 18, ekim ayında yüzde 19, kasım ayında ise yüzde 8 oranında gerçekleşmişti.







