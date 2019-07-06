30 bin yatırımcı bu fuarı bekliyor

Her yıl yüzlerce marka ve yatırımcıyı bir araya getirerek yapılacak karlı anlaşmalara öncü olan ‘Bayim Olur Musun Fuarı’ markaların büyüme yolculuklarında önemli bir basamak olmaya devam ediyor.
Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve ERA Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.
İstanbul Yeşilköy CNR Fuar Merkezi 5-6-7. hollerde gerçekleştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, mal ve hizmet sağlayan tedarikçileri, girişimci ve yatırımcılarla 17. Kez İstanbul’da buluşturacak.
30 bin yatırımcının bu fuarı beklediği söyleniyor. Gayrimenkulden gıdaya, hazır giyimden aksesuara, kozmetikten takıya, hizmetten eğitime birbirinden farklı sektörlerin bir arada yer aldığı fuar, markalaşma konusunda yolun başındaki yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Bayim Olur Musun Fuarı organizasyonunu üstlenen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem şu noktaların altını çiziyor:
. Marka kimliğinin, ürünlerin ve operasyonun standartlarının oluşmasını bekleyen firmalar, franchising için altyapılarını tamamladıktan sonra büyüme planlarını bu yönde kurguluyor.
. Sisteme dâhil olan firmalar, marka bilinirliğini arttırarak hızla büyüme imkânı bulurken, şube sayısının artmasıyla birlikte müşteri bağlılığını da sağlamış oluyor.
. Franchising sistemi ile girişimci de marka sahibinin yıllarca kurumsallaşmak için edindiği bilgi birikimini kullanarak, bulunduğu bölgede fırsat eşitliği sağlayabilirken aynı zamanda reklam, PR ve sosyal medya yönetim desteği, personel eğitimleri, yetiştirme konularında da destek alıyor.
. ’Bizlerde böyle sistematik olarak ilerleyen bir sistemin içerisinde profesyonel bir platform oluşturarak yıllardır Türkiye’nin en popüler franchise markalarını girişimciler ile buluşturuyoruz.
. Anadolu’daki markaları Türkiye’nin her yerine yaymayı Türkiye’den de daha fazla global markalar çıkarmayı hedefliyoruz.
30 bin yatırımcı bu fuarı bekliyor
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