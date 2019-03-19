32. Uluslararası Tüketici Zirvesi’ne kadınlar damga vurdu   

Günümüzde dijitalleşmenin önemi yadsınamaz. Bugün yediğimiz yemekten aldığımız ayakkabıya kadar attığımız her adımda dijital dünyada hareket sağlıyoruz. Sadece tüketmiyoruz üstelik üretiyoruz da. Dünya olarak minimum girdi ile maksimum finansal kaynak üretiyoruz. Bu yıl 32.si düzenlenen Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde işte tam da bu konular masaya yatırıldı. Dijitalleşme ve tüketici trendlerindeki değişim, ülke olarak teknoloji üretiminin neresindeyiz?, dünyadaki yenilikler ve tüketiciyi gelecekte neler bekliyor? sorularına cevapların arandığı, hatta bu davranışsal değişimlerin dünyaya finansal artısının da uzman konuşmacılar tarafından anlatıldığı bilgilendirici bir zirve oldu.

Lobin International tarafından düzenlenen ve 3 oturumdan oluşan zirvede birbirinden değerli iş insanları, akademisyenler, gazeteciler ve STK liderleri konuşmacı ve katılımcı olarak yer adı. Zirve kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ise; ekonomi, marka ve medya alanında ödüller verildi.Tabi ki bunlar güzel gelişmeler ama insana sorarlar; “zirveye kadınlar damga vurdu” başlığının altına bunları neden yazıyorsun diye. İşte tam bu noktada söylemem gereken şey, ülkemizde binlerce güçlü ve başarılı kadının biz tüketicileri doğrudan ilgilendiren dijital dünyada söz sahibi olduğu ve başarı hikâyelerinde yadsınamayacak zorluklarla karşılaştıkları ve fakat durmadan, yılmadan devam ettikleri.Zirveye katılan onlarca muhteşem kadın arasından örnek vermem gerekirse; Esas Holding’den Berrak Kutsoy, Viyana Eyalet Sağlık Bakanlığı BM Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Safiye Usul, Akademisyen ve para koçu Pelin Narin Tekinsoy, sefamerve.com kurucusu Oya Okur Erciyes, Damla Florya Danışmanlık kurucu ortağı Semra Aydın Avşar, Cosmones Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Neslim Güngen ve daha niceleri… Nereden başlayıp nasıl yaptıklarını, nasıl yönettiklerini ve geleceğe dair projelerini hayallerini anlattılar. Onlar anlattı ben bir kadın olarak gurur duydum…Yazıya ne kadar 32. Tüketici Zirvesi’ni kaleme alma maksadıyla başladıysam da, şuan ekleme yapma gereği duyduğum ve yeni tanıdığım ve de sizlerle tanıştırmak istediğim birkaç ismi de iliştireyim diyorum ama iliştirilemeyecek kadar büyükler, biraz anlatayım o zaman.Geçmişinde evsiz kalmış bir isim Ayşe Tükrükçü, çok ağır yaşam şartları ve aşağılamalara maruz bırakılarak geçirdiği yıllara rağmen hayata dört elle sarılıp vazgeçmeyen, kendi içine yönelmek yerine dışarıdaki hayatlara dokunmayı, iz bırakmayı tercih etmiş bir kahraman… Önce Hayata Sarıl Derneği’ni sonra Hayata Sarıl Lokantası’nı kuruyor, lokantaya gelen evsizlerin karnını doyuruyor yine evsizlere iş imkanı veriyor, onların topluma kazandırılmaları için tüm imkanlarını seferber etmiş bir kadın savaşçı… Diğer bir isim; Şef, Sosyal Girişimci ve Mutfak Araştırmacısı Ebru Baybara Demir, Mardin’li bir ailenin büyükşehirde büyümüş kızı olarak kendi köküne dönme kararı ile Mardin’e yerleşiyor ve ona eşlik eden 21 kadınla birlikte Mardin’in ilk turistik girişimi Cercis Murat Konağını açıyor, ayrıca hem bölge kadınları hem de Suriyeli mülteci kadınlar için iyi tarım uygulamaları temelli tarım projeleri ile hem kadınları eğitiyor hem de bilgi ve becerilerini kazanca dönüştürmelerini sağlıyor. Daha niceleri var yazmakla bitmez, hepsine selam olsun… İşte bu kadınların gücü, dijital dünyada, ticarette, sivil hareketlerde de tartışılmaz. Tabi ev emekçisi kadınlarımızı da unutmayalım, onlar nesilleri eğitiyor ve yetiştiriyorlar.Farklı başlayan ve fakat farklı biten bir yazı oldu, ama olsun… Benden tüm cesur, üretken, savaşçı hemcinslerime küçük bir saygı duruşu olsun.