Adem Akkaya Almanya’da yatırıma davet ediyor

Almanya’ya yatırım yapmak her Türk girişimcinin en büyük hayaliydi. NRW.INVEST Türkiye Temsilcisi Adem Akkaya bu hayali gerçeğe dönüştürdü.
Onlarca Türk şirketini Almanya’ya taşıdı. Taşımaya da devam ediyor.
Son bir ay içinde iki önemli etkinlik yaptı. Biri İzmir’de. İşadamlarına Almanya’de iş yapma kolaylıklarını anlattı.
Sonra benzer bir toplantıyı İstanbul’da Büyük Külüp’te yaptı.
Bu toplantıda yine Almanya’nın Türkleri yatırım ve ticarete çağırısını aktardı.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Tanıtım Toplantısı yapıldığı Büyük Kulüp’ün Redroom Toplantı Salonu’nda katılım muhteşemdi.
Toplantıyı NRW.INVEST Türkiye ile Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) birlikte düzenlemişti.
YAPDER üyesi Ayşen Laçinel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına konuşmacı olarak Dr. Adem Akkaya, Cevdet Koçaş, Levent Şakar, Av. Gülay Taşlı ve Bora Öztelcan katıldı.
Çok sayıda iş insanın izlediği toplantının ilk konuşmasını NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya yaptı ve şu noktaların altını çizdi:
. NRW.INVEST Türkiye’nin asıl amacı Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'ni yurt dışında yatırımcılara anlatmak.
. Yatırım yapmak isteyenlerin projelerinin sorunsuzca hayata geçmesini sağlamak.
. Kuzey Ren-Vestfalya, Türkiye’deki şirketler için büyük fırsatlar sunuyor.
. Türk firmaları Avrupa’nın ortasında olmak, finansal kaynak bulmak istiyorlar.
. Biz bunu sağlıyoruz. Ve pazara yakın üretimi gerektiren alanların varlığını şirketlere anlatıyoruz.
. Üretiminin bir kısmını Almanya'ya aktarmak isteyen Türk firmaları var. Bunun için Almanya'ya gidiyorlar.
. Türk firmaları Alman ve Avrupa pazarlarını yeniden keşfediyorlar diyebiliriz.
. Pazarın da ortasında olup müşteriye yakın olmak da karı artırıyor tabii ki.
. Avrupa'nın güvenli liman olması da Türk firmalarını Almanya'ya çekiyor.
Sonra diğer konuşmacılar yatırım teknik boyutunu anlattı. Almanya'da yatırım yapmak kuruluşların akıllarındaki sorulara yanıt getirdi Komutax Yeminli Mali Müşaviri Cevdet Koçaş ve şöyle devam etti:
- Neden global pazarlara açılmalıyız diye bir soru geliyor akıllara. Ülke içinde tıkanıklıkların ve ekonomik zorlukların oluşması, sermayenin birikmiş olması, ülkede teknolojik eksikliklerin oluşması yurt dışına açılmamıza neden olabiliyor. Ayrıca uluslararası şirketlere yakın olmak da önemli. Müşteri kitlenizi çok iyi analiz etmeniz lazım, ürünlerinizin rakiplerinizden farkını ortaya koymanız gerekiyor ve sunacaklarınızın artı değerde olması, mali inceleme yapmanız lazım. Gideceğiniz bölgeyle ilgili teşvikleri araştırmış olmalısınız. Ayrıca bütçe çalışması yapılmasını kesinlikle öneriyorum, çünkü gider gitmez cirolar yapılmıyor ve para kazanılmıyor. İlk iki yıl çok ciddi harcamalar yapılabiliyor. Bununla ilgili de çok ciddi bir bütçe hazırlamanız lazım. Ürün ve üretiminizle ilgili özel izin almanız lazımsa eğer bunun planıyla gitmelisiniz ve hukuki araştırmalar yapmalısınız.
Almanya'da yatırım imkanları ve maliyetleri hakkında konuşma yapan Kanat&Partner Vergi Danışmanı Levent Şakar, sözlerine şöyle devam etti:
- Niye Almanya deyince, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından biri olduğu akla geliyor. Orada yaşayan Türkler yönünden bakınca dil sorunu da olmadığından, çok kolaylıkla orada ilerleyebileceğinizi düşünüyoruz.
Almanya'daki oturma izni hakkında konuşma yapan Av. Gülay Taşlı, ilk etapta hedef belirmenin çok önemli olduğunu, yatırım yapmak için oturma iznine gerek olmadığını ifade etti ve şöyle devam etti:
- Sıfır Almanca bilgisiyle oturum izni alabilirsiniz. Dil konusunda da herhangi bir sıkıntısı yok. Avrupa hukukuna göre de diyelim ki 5 yıl Almanya'da yaşadınız, daha sonra diğer bir ülkeye geçmek istiyorsunuz, bu durumda Avrupa'nın herhangi bir ülkesi size oturum izni vermek zorundadır. Başvuru yapacakların evraklarını parça parça değil de bir bütün halinde teslim etmeleri iyi olur. Başvuru güzel hazırlanmışsa da 2-3 ay içinde sonuç alınır. Şu unutulmamalı. Almanya'da yatırım yapmak uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yolculuktur.
Norm GmbH Genel Müdürü Bora Öztelcan ise şu bilgileri verdi:
- Kuzey Ren-Vestfalya dediğimiz zaman Almanya’da yeri çok ayrı, çünkü Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik bir mucize yaşandı. Almanlar sıfırdan çok büyük bir ekonomik güce ulaştılar. Bunun da merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’dır. Burada dört yıl önce yatırımımızı yaptıktan sonra ne tür fırsatlar yakalarız diye baktık ve müşterilerimize direkt çözüm ortağı olmaya başladık. Yeni pazarlar oluşturmaya başladık burada. Bir Alman şirketi olmanın hukuksal ve psikolojik avantajını yakaladık.
Adem Akkaya Almanya’da yatırıma davet ediyor
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