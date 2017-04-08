Ağva'da yapılabilecek 10 aktivite

Ağva iki çay ve deniz ile kuşatılmış, küçük ve şirin bir belde. Şile’den 40 km uzakta, Karadeniz’de yer alan Ağva, İzmit’ten doğup gelen Göksu ve Yeşilçay dereleri arasında yer alıyor.



Ağva'da yapılabilecek birbirinden farklı etkinlikle eğlenirken aynı zamanda doğa ve sessizlikle huzur dolabilirsiniz.