Yılmaz Parlar

27-29 Şubat 2020 tarihleri arasında ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen, ENEREX Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarında , ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı yaptığı konuşmasında Antalya’da yapılan ilk EYODER)fuarı ve zirvesi için; Antalya’nın Enerji bayramı olduğunu, kenti Uluslar arası düzeyde enerji verimliliği üssü konumuna taşıyacağını söyledi.

Fuar, 27 Şubat 2020 Perşembe günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere saygı duruşu sonrası İstiklal marşıyla başladı.

Açılışda, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu (EYODER) Üyesi Tevfik Sporcu, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca , Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu protokol konuşması yaptılar.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yaptığı ve yapacağı enerji fuarlarla, yenilenebilir enerji kaynaklı yerli enerji üretiminin yapılmasına ilham veren, Antalya’nın enerji verimliliğinin sağlanmasına öncülük eden konumunda kenti enerji verimliliği üssü taşıyacağının altını kalın çizdi. 10 Binden fazla yerli yabancı ziyaretci geleceğini umduğunu katılımcı firmaların 150 dan fazla markalarını tanıtma fırsatı yakaldıklarını söyledi.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Sporcu, otel giderlerin başını enerji çekdiğini fuar özelliği gereği enerjide verimlilik yaratmaya yönelik konseptiyle çok yerinde olmasını dile getirdi.

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, tüm turizm sektörü profesyonellerinin, ENEREX Enerji fuara gelmelerin şart olduğunu söyledi. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yeni trendlerden biri olan enerjinin tedariği, dağıtımı, depolanması, iyi planlanması, yönetilmesine dikkat çekdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın turizm kenti olduğu kadar, aynı endüstriye paralel gıda endüstride kullanılan enerjinin temiz olması bu konuda top yekün müşterek hareket edilmesinin önemini vurguladı. Yaptıkları atıklardan sağlanan enerjileri örnekledi. ÇED Çevresel etkilerin değerlendirilmesi açısından analiz edilmesinin gereğini açıkladı. Bu anlamda yararlı bir fuar olduğunu dile getirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Geçmiş yıllarda Başbakanlıkda ki görevi esnasında rüzgar ve güneş enerjilerin yapımın yasak olduğu dönemlerden sonra 2003 yılından itibaren ruhsatlar verildiğini açıkladı.

HES’lerde çok iyi olan ülkemin GES ve RES konusunda da çok mesafe kat ettiğini, değerlendirilmemiş çok fazla kaynağımızın olduğunu, ENEREX Antalya fuarını,önemli ve değerli bulduğunu ifade etdi.

Kurdele kesimiyle fuar alanı ziyaret edildi. Firma yetkililerinden bilgi alındı. Başkanlığını Celal Torak’ın yaptığı Ekonomi Gazeteciler Derneği EGD gazetecileride fuara destek vererek, Başkan Celal Toprak’ın önderliğinde fuar alanını gezdiler. Röportajlar gerçekleştirdiler.