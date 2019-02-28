Aşk ve  Gastronomi

Nasıl dilimleseniz ve nasıl kesersenizde, yemek ve aşk ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır derler. Aşk hayatın en büyük armağanıdır, insanların sevgi sözlerine tutkusu bu nedenledir. Yemek yapmak aşk gibidir, eğer sevgi dolu yemek yenmemişse; İyi düşünülmez, iyi sevilmez, iyi uyunmaz.Kelimeler yetersiz olduğunda yemek sevginin simgesidir. Yemek sanıldığından daha samimidir. Size yiyeceklerini verenler size kalblerini verir derler. Romantik bir akşam yemeği için ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O zaman Yağız İzgül’ün “Tek GecelikYemekler" kitabı sizin pusulanız. İnsan hayatındaki temel gerçekler doğum, yemek, uyku, aşk ve ölüm. Yemek pişirme tutkusuyla ilgili tarifler, püf noktaları..Niyetiniz sevgi olduğunda, sevdiğiniz insanlar için bir şeyler yaparken, doğal olarak daha iyi olur. Aşk ile yemek pişirirken, hata yapsanız bile, yemekler daha lezzetli olur. Bu oldukça büyülü. Kalbin anahtarıdır. Aşk sizin gizli malzemelerinizden biridir.Mutfağınızda başka hangi maddeler zorunludur. Yağız İzgül'ü, özel reçetelerini aşk ve hayatla buluşturduğu kitabı "Tek Gecelik Yemekler"in lansmanında; Erhan Çelik, Nilgün Bodur, Ayşe Tolga, Banu Noyan, Danilo Zanna, İdil Yazar, Ece Zaim, Memet Özer, Cem Mirap, Bahadır Gürceer gibi dostları İzgül'ü yalnız bırakmadı.Kitabında, yemeklerin duyularımızla ilişkisine, beklenmedik durumlarda günü kurtaracak çok özel reçetelere, içecek tercihlerine göre karşı cinsin izlenimlerine ve burçlara göre özel tariflere yer veren Yağız İzgül, "Tek Gecelik Yemekler"in gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Yemek tutkusunu, aşktan ve hayattan ayırmayan şef Yağız İzgül, "Yemek ve mutfak olgusu fena halde hayatla ve aşkla ilgilidir.Ocakta pişen şey hiçbir zaman sadece bir yemek malzemesi olamaz. Ya tutkudur, ya güven ihtiyacıdır, ya beklentidir, ya aşktır, ya umuttur, ya emektir, ya kırgınlıktır..." dedi.Standart yemek kitaplarının dışında kalan "Tek Gecelik Yemekler"e büyük ilgi gösteren ünlü isimler, ünlü şefe kitaplarını imzalattı.Bebek Lucca şefi Tuncay Uçar Yağız İzgül’e olan dostluk ve takdir belirtisi olarak konuklara yaptığı özel menüyle bir nevi sevginin dostluğunun yemekden ayrı olmadığını bütün olduğu kanıtlamış oldu.Yağız İzgül ile yaptığımız kısa söyleşide, Jeofizik mühendisliği üzerine eğitim alan Yağız İzgül, kariyerine tutkusu olan lezzetten vageçemediğini söylüyor. Tek Gecelik Yemekler’ sırrının hayal gücü olduğunu, tecrübeyle ilgisi olmadığını, tüm duyuları işin içine katmak gerektiğini, koku, malzemenin tazeliğini işaretler.Duyularla hissedilen kararla lezzeti yakalamak kaçınılmaz. Ve kitabı hakkında da özetle “Mutfak iç dünyasıdır insanın. Yemek tercihinden pişirme şekline kadar bütünüyle içinde olanı açığa çıkarır. Nasıl mı? İşin aslı bu kitapta saklı...Tek gecelik yemekler, mutfak penceresinden bakarak hayatı ve aşkı okumak üzere yazılmış eğlenceli ve içsel bir kavrulma süreci.” açıklmayı yaptı.Şef Yağız İzgül’ün mizahi anlatımıyla lezzetlendirerek kaleme aldığı bu kitap, hem yemek ve yaşam arasında kurduğu büyülü ahenkle, hem birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle fark yaratan bir eser.