Atatürk’ümüzün Çocukluk  Resmi

Ortak değerimiz Atatürk’ün çocukluk resmini ilk yapan, Türkiye Picasso’su Ressam İsmet XBilen, hayalinde zenginleştirdiği Ata’mızın kimliğini iyi anlayan, yüz ifadesinde masumiyeti hassasiyetle canlandırarak, taş üzerine yazılan yazı gibi, Florya Akvaryum Wondera World Eğlence ve Eğitim Merkezi Kaşif Wondy Atölyeleri duvarına anlamlı eserini ölümsüzleştirmiş. Sadece bir göz atmak isterken, uzun süre kalacağınız, ayrıldığınızda kendinizi çok mutlu hisseteceğiniz resim.Ayrıca, sanatcı XBilen, giriş holünde 70 metrekarelik duvara Atatürk köşesi yapmanın yanı sıra; diğer okullara örnek teşkil etmesi kapsamında açılan, 2023 vizyon belgesinde yer alan eğitim tasarım ve beceri atölyelerine giden 50 metre uzunluğundaki koridorun toplam 100 metre iki devasa duvarınada. Einstein'dan – Galilei’ye, İbn-i Sina'dan Aristo'ya yaptıkları eserleri ile birlikde özgün olarak resimlerini yapmış.Şüphesiz, Atatürk’ün bulunduğu her kare çok değerlidir. Ancak, sanatcı tarafından yapılan, ticaret yasaları, medeni kanunlar ve yeni yasalar gibi batılı hukuk sistemlerini uygulayan, derin bir etki yapan, Ata’mızın çeşitli resimleri arasında fen fakültesine ziyaret figürü öğrencilere bir meşale gibi ufuklarına ışık tutacakdır. Geniş düşünür, cesur rehber, sıkı ahlak, mükemmel iletişimci, tutarlı beyan, açık görüşlü, barışçıl, tutarlı performans, oyun değiştirici, hızlı karar verici, sadık ortak, akılcı bilgelik, vizyoner hayal gücü, çekici İkna, fedakar hedefler, kesilmez güven, hesaplanmış stratejist, aydınlanmış esneklik öğrenen dönüşümcü lideri, liberal komutanlığı, gibi dah pek çok dizi liderlik vasıfların özellikleri bulunan Ata’mızdan öğrenciler ilham alacaklardır.Kendine empoze ettiği disiplin nedeniyle, kendi bakış açısına göre, yalın, yalıtılmış bir şekilde kümülatif, zenginlik ve özgünlük içeren çalışmalarını sürdüren, tamamen sanatsal olarak, her türlü destek ve cesaretlendirmeyi hak eden, Ressam İsmet XBilen ile söyleşi gerçekleştiriyoruz.Sanatsal, bilgesel bütünlük olan, yaratıcı başarısı ile nitelik kazanan çalışmaları hakkında sorumuza “Mustafa Karatepe Mihar’a ait olan Florya Akvaryum Wondera World Eğlence ve Eğitim Merkezi Kaşif Wondy Atölyelerine giden koridordaki duvara konsepte uygun bilim ilim adamları resimlerini yapmam istendi. Bu aynı zamanda 40 yıllık duvar ressamlığımda 565O metre kareyi tutan klasik üslupla özgün çizilmiş resimlerimin burda devamıdır. Bunun 5 yılı Avrupa'nın değişik duvarlarında 950 metrekare olarak çizdim” şekline duvar ressamlığını özetliyor.5650 metrekarelik resim, sonuc olarak, bu esvapta duvar resmi çizen bir ressam galiba yok. Bu duvar ressamlığı, Dünyanın en büyük duvar ressamı olduğunuzu göstermez mi? sözümüzü tevazu göstererek cevabını gülümsemeyle onaylıyor.Bilginleri ilim adamlarını koridorun iki duvarında farklı resmetmişsiniz “Medeniyet doğudan doğdu, fakat bunu batı, doğudan ödünç alarak geliştirdi. Bu olayı iki duvara resimleyerek, anlatmak istedim. İslamiyetin en yüksek olduğu devirlerde büyük İslam alimleri yaşamış, onların resimlerini özgün olarak resimleyip yanına yaptığı eserleri çizdim. 50 metre bir sıra büyük İslam alimlerini çizdim ve karşısındaki duvarada İslam alimlerinden faydalanmış, doğudan doğan bu medeniyeti almış ve onu en üst seviyede geliştirmiş batı alimlerini çizdim. Einstein'dan -Galileye kadar.”Başka ressamın böyle bir çalışması varmı? “Bu Türkiye'de ve Dünyada bir ilk oldu; mesela İbn-i Sina'yı resimlerken karşısına Aristo'yu kompozisyonladım. Çünkü İslam alimleri eski Yunan medeniyetinden etkilenmişlerdir.Osmanlı'nın yıkılış sebeplerinden en önemlisi, bu büyük İslam alimlerinin yapıtlarını tercüme edip medreselerde okutulmamasıdır.”Sanatcı devam ediyor. “Fakat batı İslam alimlerinin kitaplarını cilt ve ciltler dolusu tercüme etmiş, gelecek kuşak bilim ve sanat adamları için zemin hazırlayarak, Rönesansı inşa etmiştir.” Duvar resimlerinnin açıklamasını yapıyor.Çok farklı tarz ve özgün resim çalışmalarınız olmasına rağmen, modern sanatın karakteristik olan tuhaf denatüre formlarından dolayı size Türkiye Picasso’su diyorlar. “Bir İtalyan resimlerimi gördükten sonra, Picasso senin yanında halt etmiş. Şayet Picasso'nun devrinde yaşasaydınız, ondan en az 5 kat büyük isim olurdunuz." Bana bu şekilde yazmış.Öğrenciler için çok bilgiye ilham veren ifade eden vizyonel bir alan olmuş, “Bu resimlerin hepsi eğitim sınıflarına giden öğrencilerin geçecekleri koridorda çizildi. Öğrenciler bu koridordan geçerken eğitimlerinin bir kısmını burda görsel olarak görerek tamamlayacaklar. Birde, Atatürk köşesinde özgün resimlerle donattık.Ata’mızın büyüklük ve azamatini, fikirlerini yaşayarak çizdim. Benim için, hayatımdaki en önemli eserim. Hiç çocukluk resmi bulunmayan bu Dünyanın en büyük dahi liderinin çocukluk resmini hayal ederek çizmiş olmam. Herkesin gelip Atatürk'ün bu güzelim çocukluk resmini görmesini istiyorum.”sözleri en güzel nokta oluyor.