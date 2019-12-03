Burak Çiçek

Türkiye'de eğitim sistemi hemen hemen her yıl değişiyor. Yeni sisteme tam alıştınız, eğitimci olarak güncel durumu kavradınız. Gidiyorsunuz, yönetmelik bu sefer tamamen değişmiş... Eğitim sistemimiz hep bir arayış içinde...

Yerinde durmuyor.

Sürekli farklı bir sistem uygulanıyor.

Tüm bunların sonucunda ne yazık ki eğitimde kayda değer bir gelişim sağlanamıyor.

Ancak iş sürücü kurslarına geldiğinde (ilk-ortaöğretimin aksine); oldukça faydalı işler yapılıyor. Geçen hafta ''ehliyet almak eskisi kadar kolay değil'' diye yazmıştım. Bugün B sınıf ehliyet alma sürecini kaleme alacağım. Gelin sürücü adaylarını neler bekliyor, birlikte bakalım... T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sürücü kurslarında da sistem son yıllarda büyük ölçüde değişti. Ehliyeti eski yönetmeliğe göre alanlar, yeni sürücü adaylarına yanlış bilgiler veriyorlar. Dolayısıyla bir aydınlanmaya ihtiyacımız var!

Ehliyet yolunda ilk adım: Kayıt

Vakti saati geldi, ehliyet almak istiyorsunuz.

Yasada 18 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almış olma şartı var.

Öncelikle sürücü kursuna gitmeden; bireysel olarak karar vereceğiniz bir konu:

''B manuel ehliyeti mi, B otomatik vites ehliyeti mi?''

Manuel vites ehliyeti aldığınızda otomatik vitesli araçları kullanabiliyorsunuz. Ancak B otomatik ehliyeti aldığınızda sadece otomatik vitesli araç kullanabilirsiniz... Manuel kullanamazsınız. Eğer otomatik vites ehliyeti aldınız, ilerleyen günlerde manuel de kullanmak istiyorsanız; kursa başvuruyorsunuz, 6 saat direksiyon eğitimi görüp (belirlenmiş ücret karşılığında) tekrar sınava girip manuel vites ehliyetine de sahip olabiliyorsunuz. Ayrıntı olarak belirtelim...

Kişisel kararınızı verdiniz, birkaç sürücü kursuna gittiniz.

Burada önemli olan elbette sizin için fiyat oluyor.

Ancak çok uygun bir fiyat verildiğinde ne yazık ki iyi bir eğitim alamıyorsunuz.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il il belirlenmiş bir taban fiyat uygulaması var. Bu taban fiyatının altında ücret talep edilmesi kanuni suç. Şunu demek istiyorum; bildiğiniz güvendiğiniz bir sürücü kursunu tercih edin. Mutlaka araştırın!

Kayıt için kursa giderken hangi evraklar alınıyor?

-6 ay içinde çekilmiş 4 biyometrik fotoğraf,

-Sağlık Raporu (Sağlık Bakanlığı'nın yetki vermiş olduğu sağlık birimlerinden alma şartı aranıyor. Aile hekimlerinde de temin edebilirsiniz)

-Öğrenim Belgesi (e-devletten çıkarabilirsiniz. Lise mezunu ve lisans-lisansüstü için)

-Savcılık Belgesi (yine e-devletten temin edilebilir)

Ancak daha önce suç kapsımına girmiş: Eroin, kokain ve türevi maddeleri bağımlılık derecesinde kullananlar, sürücü ehliyeti alamıyorlar.

Tüm bu belgeleri sürücü kursuna teslim ettiniz. Kaydınız yapıldı. Ehliyet fiyatları kentten kente değişiyor. Bunu belirtelim. O yüzden net bir fiyat skalası vermek doğru görünmüyor.

Eğitim süreci nasıl işliyor?

Eğitim ikiye ayrılıyor: Teoik (kuramsal) ve uygulamalı.

34 saat teorik eğitim görüyorsunuz. Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım, Araç Tekniği ve Trafik Adabı derslerini almak zorundasınız. Bu dersler bitince, devlet bankalarına (Ziraat, Halk Bankası, Vakıfbank) 80 TL'lik sınav harcı yatırılır. (Aralık 2019) Kurs tarafından sınava gireceğiniz yer size bildirilir. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sınav merkezlerinde tabletle gerçekleştirilen teorik sınava girersiniz... Sınavda 50 soru çıkıyor, en az 35 net yapmak gerekiyor. Süreniz 45 dk. Doğru yanlışı götürmüyor. 'Bitir' ikonuna tıklanır tıklanmaz, sonuçlar aynı anda çıkıyor.

Haydi araç kullanmaya!

Yazılıyı geçtiğinizde sürücü kursunuz tarafından 5 iş günü içerisinde direksiyon eğitimi başlar. Direksiyon eğitimi toplam 16 saat sürüyor. 2 saat pist veya similatör eğitimi. Geri kalan 14 saat ise milli eğitim müdürlüğünün ve UKOME'nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) belirlemiş olduğu sürücü adayı güzergahlarında, uygulamalı eğitim görüyorsunuz. Yani araç kullanıyorsunuz.

''Ben eğitimde kendi aracımı kullanayım, babamın arabası var'' gibi bir durum yok. Kanunen suç kapsamına giriyor. Sürücü kurslarının bakanlık onaylı, özel araçlarında 14 saatlik eğitiminizi tamamlıyorsunuz.

Eğitim bittikten sonra (yine devlet bankalarından) bakanlığın hesabına 110 TL (Aralık 2019 fiyatı) sınav harcınızı yatırıyorsunuz. Bağlı bulunduğunuz sürücü kursu tarafından hazırlanan sürücü sınav giriş belgeleriniz ve kimliğiniz ile belirtilen tarihte sınav güzergahına gelip, sınava giriyorsunuz. Tüm sınavlar haftasonu yapılıyor. Sınavda herhangi bir puan sistemi yok. Adaylar, başarılı ve başarız olarak değerlendiriliyor. Bu arada sınav günü sabah, sınava girecek tüm araçlar, il-ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı müfettişler tarafından teknik kontrolden geçiriliyor. Aday bu sayede otomobille ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamıyor.

Direksiyon sınavı nasıl oluyor?

Direksiyon sınavında milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon, sürücü adayına 14 tane sözlü soru soruyor. Bu soruların yüzde 50'sini bilmek zorunluluğu var. Aday soruları bildiği takdirde, uygulamalı olarak araç başında sürüş sınavı başlıyor. Sınavda sürüş esnasında, iki araç arasına (bariyer arasına) park, L park, yokuş kalkış ve ani fren testleri de yapıyor. Bunlardan herhangi birinde yanlış yapan aday, direkt ''başarız'' oluyor.

Sürücü adaylarının toplam 4 hakkı bulunuyor. Tekrar sınava girmeden önce 110 TL'lik sınav harcınızı bakanlığa, 2 saatlik zorunlu eğitim ücretinizi de sürücü kursuna yatırmaları

gerekiyor. Bu arada manuelden, otomatik vitese de bu aşamada geçiş yapabiliyorsunuz! Aynı zamanda 2015'den sonra alınan ehliyetler 'stajyer ehliyet' kapsamına giriyor. Sürücü iki yıl içinde 75 ceza puanını geçmeyecek. Eğer geçerse, sürücünün ehliyeti iptal ediliyor.

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Başarılı adaylar ise bir hafta içinde bağlı bulundukları sürücü kurslarına gider. (2 yıl içinde kursa gitmezseniz ehliyetinizi alma hakkını kaybedersiniz) Sürücü kursundan aldıkları belgeleri, bakanlığa ilgili harçlarını yatırdıktan sonra nüfus idaresine teslim eder. Aralık 2019 itibariyle bu harç bedeli 809 TL 60 kuruş'tur.

Son olarak; Nüfus İdaresi'de adayların, ikametgah adresine ehliyetlerini postalar.

Ehliyetiniz hayırlı olsun! İyi sürüşler...

*Veriler, Özel Beyaz Altın Sürücü Kursu Kurucusu ve Yöneticisi Murat ÇİÇEK tarafından alınmıştır.