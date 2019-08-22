Bangladeş Ulusun Atası'nı Andı

Dünya'nın en genç ve dinamik devletlerinden biri olan Bangladeş, ülkenin kurucusu olan Şeyh Mucibür Rahman'ı özlem ile andı.Tüm hayatını ülkesinin bağımsızlığına harcayan, bu alanda daha Hindistan'ın Kalküta kentinde hukuk öğrenimi yaparken bağımsızlık mücadelesine katılıp, tutuklanıp hapis yatan Mucibür Rahman,sonunda ülkesine bağımsızlık kazandırmakla kalmamış, günümüz Bangladeş halkına da demokrasiyi, parlamenter sistemle yönetimi, aydınlığı, kalkınma hedeflerini, yoksullukla mücadeleyi, eğitimde çağdaşlığı da miras bırakmıştı.7 Mart 1971 tarihinde, milyonlarca Bangladeşliye yaptığı, barış ve kardeşlik içeren, sertlikten, kavgadan uzak konuşma ve çağrısıyla, Dünya tarihine geçen, Bangladeş Ulusu'nun Atası, Şeyh Mucibür Rahman, bu konuşmasında bile, barış çağrılarından vazgeçmemiş, şiddete yönelmemişti.Orta halli bir çiftçi ailesinin üyesi olan Ulusun Babası (Banga Bandhu),bağımsızlık mücadelesinin ardından, ülkesinin geri bıraktırılmışlığıyla savaşa önem vermiş, okuma yazma seferberliği yanında, halkına büyük hedefler de göstermişti.17 mart 1920 tarihinde doğan,Kalküta ve Dakka üniversitelerinde Siyasal Bilgiler ve Hukuk öğrenimi gören Rahman, ülkesinin de kurucu başkanı olmasının yanında, ilk başbakan ve devlet başkanı olma sıfatını da kazanmıştı.Ülkesinin Ulusal Atası (Banga Bandhu) olan Şeyh Mucibür Rahman, 15 Ağustos 1975 tarihinde düzenlenen hain bir komplo ve suikast ile, ailesinin tüm fertleri ile birlikte suikasta kurban edilmiştir.Bu acımasız saldırıdan, sadece bugün ülkenin 4. kez başbakanlığını sürdüren,Ulusun Atası'nın o, esnada yurt dışında olduğu için kurtulabilen şeyh Hasina ve kardeşi olmuştur.Her yıl, 15 Ağustos tarihinde özlem ve buruklukla anılan Banga Bandhu, onun ruhunu huzura kavuşturmak için, onun bıraktığı yolda ve hedeflere hızla ilerleme konusundaki ısrar ve kararlılığını sürdürüyor.