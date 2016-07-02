Bayram'ı İstanbul'da Geçireceklere Tatil Önerisi

İSTANUL'DA PLAJ KEYFİ



Kilyos sağ olsun, İstanbullular da deniz keyfinden eksik kalmıyor.



Babylon Kilyos, High Beach ve Suma Beach, hem partileri, hem yeme içme imkanları hem de etkinlikleriyle tam teşekküllü bir plaj havasını şehirde de almanızı sağlıyor. Bu arada, Babylon Kilyos’ta 9 Temmuz’da Red Bull Music Academy Sunset gerçekleşecek. Günbatımından itibaren başlayacak partide Romare, Sami Baha, Levni & Sloth, Kaan Düzarat ve Dalt Wisney çalacak.



Büyükada’nın bakir koyu Viranbağ’da yer alan Yada Beach Club, geniş plajı, Akdeniz Mutfağı veya Yada Sushi gibi seçenekleri bir arada sunuyor. Tek vapurla Ege’de hissetmek için uygun.