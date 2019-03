Beşiktaş ‘yaratıcılığın, yenilikçiliğin, girişimciliğin’ vahası olacak 12 Mart 2019, 11:49 Hediye Boztemür hediye@gazeteekonomi.com

​Yerel seçim kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam eden CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat, “Beşiktaş’ı ‘yaratıcılığın, yenilikçiliğin, girişimciliğin’ vahası haline getirmek olacak” dedi.



Beşiktaş’ı mahalle mahalle, sokak sokak gezdiğini belirten Rıza Akpolat, seçildikten sonraki yerel yönetim anlayışını ve hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini Hediye Boztemür’e anlattı



Genç Politik’ten Hediye Bozteymür’e konuşan Rıza Akpolat’ın açıklamaları şöyle;



-Beşiktaş ile ilgili genel olarak görüşleriniz nelerdir?



İnsanların fikirlerini özgürce ifade edilebileceği ortamlar yaratacağını ifade eden Akpolat, “Herkesi can kulağıyla dinleyeceğiz; tek bir kişinin değil, herkesin söz sahibi olacağı bu yeni dünyayı burada, Beşiktaş’ta kuracağım” dedi.



Sadece konuşan değil, çalışan bir belediye başkanı olacağına söz veren Akpolat, “Beşiktaş’ı mahalle mahalle, sokak sokak gezdik ve tüm vatandaşlarımızın sorunlarına, şikayetlerine, isteklerine kulak verdik. Bu bilgiler ışığında, göreve gelir gelmez hızla halkımızın tüm eksiklerini gidermeye koyulacağız” şeklinde konuştu.



- Beşiktaş’ı genel olarak mı değerlendireceksiniz yoksa mahalle mahalle ayrı mı değerlendireceksiniz?



Beşiktaş’ın her bir mahallesini adım adım gezdiğini söyleyen Rıza Akpolat, tespit ettiği sorunlara yönelik çözüm önerilerini sunacaklarını da belirtti. “Ihlamurdere-Abbasağa arasına ve Akatlar’a ring seferleri koyacağız” diyen Akpolat, “Ihlamur yokuşundaki yeşil alanı koruyacağız. Akatlar’da Selçuklar Caddesi’nin yol bakımını ve onarımını yapacağız. Konaklar ’da ring seferleri artırmakla kalmayacağız, Salı Pazarı’nı yeniden düzenleyerek, pazar kaynaklı temizlik ve otopark sorununu çözeceğiz” dedi.



Geri dönüşüm atıklarını düzenli olarak toplattıracağını ifade eden Rıza Akpolat sözlerine şöyle devam etti;



“Mahallenin parklarındaki güvenlik sorununu çözmek için tedbirleri artıracağım. Dikilitaş’ta Arnavut kaldırımlı sokaklarda bakım-onarım çalışmaları gerçekleştireceğiz. Sağlık Ocağı ile aşevlerini tadilattan geçirerek halkın hizmetine sunacağız. Azerbaycan Parkı’nın arkasına basketbol sahası yapacağız. Yıldız’da Ortaköy yolunun kaldırımlarını düzenleyeceğiz. Muradiye’de aydınlatma ve elektrik kablolarını düzenleyeceğiz. Sokakların ruhunu besleyen sokak sanatçılarına destek vereceğiz! Sinanpaşa’da işletmelerin tente yüksekliklerine bir standart getireceğiz. Çarşı’nın içindeki motorlu taşıtların park alanlarını düzenleyeceğiz. Yıldız Caddesi’ndeki kaldırımları ve yolları onaracağız. Cihannüma mahallemizde eskimiş aydınlatma panellerini yenileyeceğiz! Türkali’de Sevgi Park’ını aydınlatacağız. Uygun yerlere kedi evleri yerleştireceğim ve bu uygulamayı tüm mahallelerde yaygınlaştıracağız. Levent’te deprem toplanma alanları belirleyeceğiz ayrıca otopark yapacağız. Yaşlıların aile hekimi ve sağlık merkezlerine erişebilmesi için ulaşım hizmeti vereceğiz. Kültür mahallemize hayvan rehabilitasyon merkezi kuracağız. Aykut Barka Parkı’nın altına otopark yapacağız.”



-Beşiktaş kökleşmiş bir sosyal yapıya sahip ve geleneklerini seven bir ilçe. Beşiktaş’ta genel olarak yapmak istedikleriniz nelerdir? Beşiktaş’ta yaşayan insanlarımız için geliştireceğiniz kişisel çözüm önerileriniz var mı?



Nisbetiye mahallemize bir sağlık ocağı kazandıracağını ifade eden Akpolat, “Ortaköy’de yaşlılarımız ve gençlerimiz için semt evleri açacağız. Ve mahallemize ulu önderimiz Atatürk’ün büstünü kazandıracağız. Balmumcu’daki yeşil alanları genişleteceğiz, ara yollarda trafiğin daha rahat akması için düzenlemeler yapılarak akıllı otoparklar kuracağız. Mecidiye ’de en çok ihtiyaç olan yerlere otopark yapacağız; Muhtarlığın arkasına sağlık ocağı kuracağız. Gayrettepe’de semt evleri açacağız. Vişnezade’de Şairler Parkı’nın temizliğini sürekli hale getireceğiz. Maç günleri burada yaşanan temizlik sıkıntılarını gidereceğiz” dedi.



“Kentsel dönüşümü planlayarak en etkin şekilde hayata geçireceğiz” diyen Akpolat, Arnavutköy’de kaldırımlara konan park önleyici taşları yaya dostu hale getirileceğini ve kaldırımlarında insanların rahatça yürüyebilme imkânı sağlanacaklarını belirtti.

Bebek’te otopark sorununu çözeceğini ifade eden Akpolat, Etiler’de Nisbetiye Caddesi kaldırımlarını yenilenerek modern bir hale getirileceğini belirtti.



Özen Taksi Durağının bulunduğu yeşil alana ise ucuz çay kahve imkânı sunan bir kafe açacaklarını söyleyen Akpolat, “Hilal Sokak’taki parkı büyütüp yenilenerek hizmete sunulacağız. Kuruçeşme’de Yukarı Bizim Tepe’ye spor aletleri koyarak halkın rahatça spor yapabilme imkânı sağlayacağız. Yeşilpınar ve Çağrı Sokak’ta yağmur ızgaralarını ve kaldırımları yenileyeceğiz. Muhtar Hüseyin Sokak’taki metruk binaların etrafını koruma altına alacağız. Levazım ’da Karaca Sokak-Ortaköy çıkış kısmına yaya yolu yapacağız. Parkları güvenlik kamerasıyla donatacağız, çocuk oyun ünitelerinin sayısını artırarak, hayvanlar için ise çitle çevrili gezinti alanı yapacağız. Servislerin ve makam araçlarının sokakları işgalini önleyeceğiz. Ulus’ta geri dönüşümlü atıkların zamanında toplanmasını sağlayıp daha temiz bir mahalle yaratacağız. Ve her mahalleye kreş yapacağız” şeklinde konuştu.



- Beşiktaş sosyokültürel açıdan gelişmiş bir ilçe, bunu arttırmaya dair bir planınız var mı?



“Üreteceğimiz projelerle bize milyarlarca dolara mal olan beyin göçünün önüne geçeceğiz” diyen Akpolat, “Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürecek tersine göçü başlatacağız’ dedi.



Önceliklerinin arasında özellikle yeşil alanların arttırılması olduğunu belitten Rıza Akpolat, “ Kültür ve sanat, ulaşım, erişe bilirlik, kadın istihdamı, kadın dayanışma evleri, 0-4 yaş arası çocukların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış eğitim alanları, gençlerin ihtiyacını karşılayacak sosyal, kültürel alanlar ve spor alanlarının arttırılması, gençlerin sosyal aktivitelerden daha kolay faydalanabilmesi, ilçedeki yaş almışlara yönelik sosyal paylaşım alanlarının arttırılması ilk planlarımız arasındadır” diye konuştu.



-‘Beşiktaş girişimciliğin başkenti olacak’ diyebilir miyiz?



“Beşiktaş’ı ‘yaratıcılığın, yenilikçiliğin, girişimciliğin’ vahası haline getirmek olacak” diyen Akpolat sözlerine şöyle devam etti;

“Bu sayede, son yıllarda hızla artan göçün önünde duracağız. Kültür sanattan tutun da inovasyona ve girişimciliğe kadar, Beşiktaş’ı tüm yaratıcı alanlarında ah yukarılara taşıyacağız. Yeni kurulan ve faaliyet alanı yaratıcı ekonomiler kapsamına giren işletmelere destek vereceğiz, Beşiktaş’ı onlar için en cazip kent haline getireceğiz. Beşiktaş’ı kültürün başkenti yapacağız. Kültür olmadan kentsel gelişim olmaz. Beşiktaş’ı kültürün ve sanatın başkenti haline getireceğiz. Kültür ekonomisini, kalkınma stratejimin odağına yerleştireceğiz. Kültürel planlamanın, mahallelerin sahip oldukları kültürel kaynaklarla uyumlu şekilde ve katılımcı yöntemlerle yapılmasını sağlayacağız. Beşiktaş halkının kültürel yaşama katılımını özendireceğiz. Çağdaş Sanat ile Neşet Ertaş’ı yan yana getireceğiz. Neşet Ertaş adına, etrafında sokak müziği yapılan bir anıt dikeceğiz. Biliyorsunuz Neşet Ertaş, büyük bir Beşiktaşlıydı. Üstad şöyle demişti: “Saza vurduğun her nağmenin tadıdır Beşiktaşlı olmak. Biz de Anadolu'da Beşiktaş'a vurulduk, n'apalım dostlar.”



-Beşiktaş’ta sanatı ve zanaatla ilgili planlarınız nelerdir?



Günceli yakalamak ve desteklemek için genç sanatçıların görünür olmasını sağlanması gerektiğini belirten Akpolat, “Çünkü geçmişin büyük sanatçıları bize nasıl miras bıraktıysa, güncel sanatçılarımız da bizim mirasımızı üretiyor. Beşiktaş’ın merkezlerinden sokaklarına kadar tüm kılcallarına sanatı yayacağız. Anadolu köklerimizi modern düzenlemelerle yorumlayan müzik grupları her hafta Beşiktaş Çarşı’da canlı müzik yapacak ve ben de orada olacağız! Non-Stop Festival düzenleyerek, dünyanın en iyi 52 festivali Beşiktaş’ta buluşturmayı hedefliyoruz. Beşiktaş, yılın her haftası başka bir festivale ev sahipliği yapacak. Bu proje esnafa, işletmelere, Beşiktaş’ın tanınırlığına katkıda bulunacak. Beşiktaş, dünyanın festival merkezi olacak. Festivaller süresince 1500 kişi, yarı zamanlı ve tam zamanlı istihdam olanağına kavuşacak. Zanaatı ve tasarımı destekleyerek, bağımsız sanat topluluklarını teşvik edeceğiz” şeklinde konuştu.



-Beşiktaş’ta yeşil alanlarla ilgili bir projeniz var mı?



Yeşil alanlarımızı hızla artıracağını söyleyen Rıza Akpolat, “Ekrem İmamoğlu döneminde Beylikdüzü’nde kişi başına düşen yeşil alan miktarı, 9 metrekareye yükseldi. Ben de Beşiktaş’ın yeşil alanını önce Ekrem Başkan’ın başardığı Beylikdüzü seviyesine, ardından daha da ileriye taşımayı planlıyorum. Ekrem Başkanım darılmasın ama, yönetmelikte konan kişi başına 10 metrekare hedefine de Beşiktaş olarak ilk biz ulaşacağız! ‘Yeşil bir vaha’ yaratarak Beşiktaş’ımızın nefes alma alanlarını en üst seviyeye taşıyacağız! Halkımız buralarda sadece doğayla buluşmayacak; bu yeşil alanlarda kuşaklar arası iletişim de kurulacak” dedi.



-Beşiktaş’ta ulaşım ile ilgili ne düşünüyorsunuz herhangi bir planınız var mı buna dair?



Ring seferleri ile gecenin geç saatleri de dahil olmak üzere, Beşiktaş’ın kuzey-güney yönlü ulaşım sorununu ortadan kaldıracakların ifade eden Akpolat, “Özellikle öğrencilerimizin ulaşıma erişmekte zorlandığını biliyorum. Onlar bizim için gelecek demek, umut demek. Onlara Beşiktaş’ı doya doya gezme, keşfetme imkânı sunacağız. Sahil hattında bisiklet yolları yapacağız ve Beşiktaş halkı, tıpkı Amsterdam’da olduğu gibi rahatça bisiklete binecek. İsteyen vatandaşlar, işine bisikletle gidip gelecek” dedi.



-Engelli vatandaşlarımızla ilgili bir girişiminiz olacak mı?



“İnsanlar engelli değildir, kentler engellidir” diyen Akpolat, “Kentimiz halkımızın tüm kesimleri için erişilebilir olacak. Beşiktaş, başta engelliler olmak üzere, çocukların, pusetli ailelerin, herkesin ama herkesin rahatça ve güvenle yürüyebildiği, hizmetlere erişebildiği bir kent olacak. Avrupa Şampiyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı çıkarmış bir kentin engelli dostu olmaması düşünülemez! Her sabah, her akşam, 7 gün 24 saat engelli vatandaşlarımız için erişilebilirlik ve mobilite sözü veriyorum. Bu bağlamda; Avcılar Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli, mücadelesini yakından bildiğim, şahit olduğum bir abimdir. Biz bu konuda el ele verip engelleri birer birer kaldıracağız. Engelsiz Kütüphanemiz ve Engelsiz Taksiyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.



-Kadınlar ülkemizin temel taşlarıdır ve girişimci kadınlar ülkemizi bir başka seviyeye taşıyan yapı taşlarıdır bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?



Kadın girişimciliğinde Beşiktaş’ın öncü olacağını söyleyen Rıza Akpolat, “Beşiktaş’a dair bütün planlarımızın merkezinde kadınlar var. Kadın girişimcileri destekleyeceğiz. Beşiktaş’ta yeni kurulacak ve sahibi kadın girişimci olan işletmelere kolaylık, destek ve teşvik sağlayacağız. Eğitimli kadınlara, hayallerini uzaklara taşımadan burada gerçekleştirme imkanını sunarak, kadınlarımızın üretime ve hayata katılmalarının önündeki en büyük engel olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edeceğiz. Birleşmiş Milletler tarafından hayata geçirilen ‘Cinsiyet Eşitliği Küresel Dayanışma Programı’ HeForShe’yi destekleyeceğim; ilkeleri, ilkelerim olacak. Ben bunun için bizzat çalışacağım. Kadınlarve erkekler hep birlikte bu etkiyiyayacağız. Bu hareketin öncülüğünü yapmak, Beşiktaş’ımıza çok yakışacak! Kentimizde şiddeti kadınların hayatından uzak tutmak için Dayanışma Evlerinin sayısını artıracağız”dedi.



-Beşiktaş öğrencilerin uğrak yeri her anlamda. Bu gençlerimize dair geleceğe yönelik bir planınız var mı?



Gençlerin barınma konusunda yaşadığı sıkıntıları da gidereceğini ifade eden Rıza Akpolat, “Üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamak için hem belediyemiz hem de hayırseverler eliyle modern yurtlar inşa edeceğiz. İçerisinde mutlaka bir kütüphanenin de bulunacağı bu tesisler, profesyonelce yönetilecek. Bu yurtlarda öğrencilerimize ücretsiz internet, çamaşırhane gibi hizmetler sunulacak. Özellikle Arnavutköy ve Kuruçeşme’nin arka muhitlerindeki gecekondularda yaşayan gençlerimiz, benim emanetimdir. Bugüne kadar genelde arka planda kalan gençlerimize burslar vererek destek olacağız. Çünkü onlar da Beşiktaş’ın gerçek çocuklarıdır. Çoğunun anne babası belediyemizde çalışan emekçilerdir. Ben artık sadece anne-babalarıyla yetinmeyeceğim, işi daha da ileriye taşıyıp bu gençlerimize de sahip çıkacağım. Burs ve eğitim programlarıyla onlara yatırım yapacağız. Bilim Merkezleri açıp bu gençlerimizi hapsoldukları AKM’lerden çıkaracağız. Onlara kodlama-yazılım, yabancı dil gibi yeni dünyanın becerilerini kazandıracağız. Yaratıcı iş kollarıyla ilgili özel eğitim programları hazırlayacağız. Gençler, girişimcilik ile sanatsal faaliyetleri bir arada tecrübe edecekler. Her sene programlarımızı daha ileri taşıyacağız!” şeklinde konuştu.