"20. Ulusal Mekanik Kongresi" başladı

BURSA (AA) - Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen Ulusal Mekanik Kongresi'nin 20'ncisi Uludağ Üniversitesinde (UÜ) başladı.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için her alanda nitelikli bilgi üretmek, bilgiyi üretim süreçlerine entegre edip ekonomik değere dönüştürmek gerektiğini söyledi.

"Yaşadığımız hızlı ve köklü değişim, bizlere yenilikçi olmaktan başka seçenek bırakmamaktadır. Bu yenilikçilik ancak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine öncelik kazandırmakla mümkün olacaktır." diye konuşan Ulcay, kamu, üniversite ve sanayi iş birliği mekanizmalarının daha da geliştirilmesinin stratejik bir önem taşıdığını ifade etti.

TUMTMK Başkanı Mehmet Omurtag da kongrenin 2 yılda bir düzenli yapıldığını dile getirdi. Kongrenin Türkiye'deki tüm mekanik ve mekanik alanına yakın araştırma gruplarını bir araya getirdiğini söyleyen Omurtag, "Kongre, bu grupların akademik bir ortamda yaptıkları, yapacakları, hedefledikleri çalışmalar üzerinde tartışmaları, görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Bu yıl kongreye 300'e yakın araştırmacı katılıyor." diye konuştu.

Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi ile İnşaat Mühendisliği Bölümü salonlarında 5 gün boyunca gerçekleştirilecek paralel oturumlarda 127 bildiri sunulacak.