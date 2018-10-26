"3. Kamu Bilişim Zirvesi" başladı

ANTALYA (AA) - Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "3. Kamu Bilişim Zirvesi" Antalya'da başladı.

Belek turizm merkezinde düzenlenen zirveye, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbi̇lgi̇n, Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka ile kamu kurumundan ve teknoloji sektöründen üst düzey yöneticiler katıldı.

AA'nın "global iletişim ortağı" sponsoru olduğu, "Bilişimle Potansiyelini Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen zirvede, siber güvenlikle ilgili en yeni konuların yanında kamu bilişimcilerinin yaşadıkları sorunlar da ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENİSA) tarafından Avrupa Siber Güvenlik Ayı (ECSM) etkinlikleri arasına alınan zirvenin açılışında zirvede yeni yazılımların, teknolojilerin, programların anlatılacağını ifade etti.

Teknolojik alanda yoğun iş ortamı olduğuna değinen Zerey, "Böyle yerlerde fikir alışverişinde bulunmamız gerekiyor." dedi.

Zerey, data hacminin katlanarak gittiğini, verilerin mevzuata uygun değerlendirilerek korunmasının önemli olduğunu bildirdi.

- Birlikte olmanın enerjisi yaratılacak

Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Özbi̇lgi̇n de zirvede hem dijital dönüşümü ele alacaklarını hem de birlikte olmanın enerjisini yaratacaklarını belirtti.

"Dijital dönüşüm Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi her şeyden önce bir zihniyet değişikliğidir. Değişimin teknik, teknoloji tarafı, hepimiz tarafından kolayca sağlanır, zor olan zihniyet değişikliğini gerçekleştirmektir." diyen Özbilgin, derneklerinin bu değişime katkı sağlamasının en büyük görevi olduğunu dile getirdi.

Derneklerinin ana hedefinin dijital dönüşümü sağlamak olduğuna değinen Özbilgin, derneklerinin hem ülkeyi kapsayan önemli işlere hem de büyük sosyal sorumluluk projelerine imza attığını vurguladı.

Bu başarıda sadece aracı olduklarını, katılımcıların desteğiyle bunu başardıklarını anlatan Özbilgin, "Bu sene birçok sosyal sorumluluk projesi yaptık. Kars'ta 5G projesini öğrencilerle buluşturduk, farklı illerde birçok etkinliğimiz oldu." diye konuştu.

İki gün boyunca dernekten beklentileri katılımcılardan heyecanla beklediklerini aktaran Özbilgin, zirveye 508 kişinin katıldığını, bunlardan 150'sinin kamu sektöründe genel başkan ve daire başkanları olduğunu kaydetti.

Özbilgin, zirve kapsamında Turkcell BİP üzerinden yarışmalar düzenleyerek, ödüller vereceklerini söyledi.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da Belek'te 68'i beş yıldızlı 80 civarında otel, 90 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunduğunu ifade etti. Otellerin tamamının dolu olduğunu aktaran Çalık, bunun cari açığın kapatılması için önem taşıdığını belirtti.

Çalık, gerçekleştirilen zirvenin teknoloji açısından önemine işaret etti.

Zirve, pazar günü sona erecek.