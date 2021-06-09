ABD, Çin ve Almanya ile rekabet ediyor

Fiber optik ve data center sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın ilk 10 global markası arasında yer alan ileri teknoloji şirketi Canovate Group, yerli ve milli olarak geliştirdiği Canovate Hassas Kontrollü Klima Cihazlarında global firmalar ile rekabet etmeye başladı.

Canovate Hassas Kontrollü Klimaları, küresel pazarda ABD, Çin, Almanya’daki firmalar ile rekabet ediyor. Balkan ülkeleri ve Körfez ülkelerinde ciddi bir pazar payı elde eden Canovate Group, önümüzdeki dönemde hassas kontrollü klimalar pazarında dünyanın sayılı markaları arasında yer almayı hedefliyor.

Canovate Hassas Kontrollü Klima Cihazları; veri merkezleri, laboratuvarlar, müzeler, arşiv odaları, ups odaları, sistem odaları, kütüphaneler, elektrik pano odaları, hastaneler, bilgisayar odaları, m ühimmat ve askeri radar tesisleri gibi mekanların, hassas iklimlendirilmesi için gerekiyor. En ufak bir hatanın büyük bir bilgi kaybı ve maliyetle sonuçlanmasının önüne geçilmesi noktasında da hayati önem taşıyor.

Canovate Hassas Kontrollü Klimaları, rakiplerinden ayıran özellikleri nelerdir?

Hassas kontrollü klimaları geliştirerek uluslararası standarda taşıyan yerli ve mili ileri teknoloji şirketi olduklarını ifade eden Canovate Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu, şunları söyledi:

“ Yerli ve milli üretim yapan firmamız, global telekomünikasyon firmalarının ana tedarikçilerinden birisidir. Hassas kontrollü klima cihazları, telekomünikasyon firmalarının ana ekipmanları arasındadır. Canovate Hassas Kontrollü Klima cihazlarının artı özelliklerine değindiğimizde, tamamen yerli tasarımdır ve milli üretimdir. Cihazların içindeki tüm ekipmanlara önden erişim imkanı vardır ve bu da servis bakım kolaylığı sağlamaktadır. Fan ve filtrelere, kızaklı yapısı sayesinde kolay müdahale edilebilir. SHR duyulur ısı oranı 1 olmakla beraber, tüm kapasitelerden maksimum verim alınabilmektedir. Sahip olduğumuz test merkezimiz sayesinde, istediğimiz iç oda ve dış hava şartını sağlayarak, cihazları maksimum noktalarda test edebilme imkanına sahibiz. Ülkemiz geneline ve ihraç pazarlarımıza satış sonrası servis ağımızla hizmet sağlıyoruz” dedi.

Talep katlanarak artıyor

Hassas kontrollü klimaların gerekli sıcaklık ve nem kontrolünü sağlamaya yarayan iklimlendirme cihazları olduğunu anlatan Alper Zülkaroğlu, şunları kaydetti: