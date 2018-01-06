AİBÜ'de yerli güneş pili ve paneli üretildi

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM), dünya ortalamasının üzerinde verimli güneş pili ve paneli üretti.

AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NÜRDAM'ın üniversitenin başarılı projeler yürüttüğü birimlerden biri olduğunu, hem yerli hem de uluslararası kaynaklardan destekler aldığını, destekleri de yaptığı projeler sayesinde temin ettiğini söyledi.

Askeri ve sivil amaçlı kullanılacak ilk Milli Nükleer Radyasyon Dedektörünü üreten NÜRDAM'da yüksek verimli, yerli güneş pili ve panelinin imal edildiğini belirten Alişarlı, "Türkiye güneşin en çok düştüğü yerlerden, önemli bir bölge. Aynı zamanda da turizm bölgesi. Çoğu İskandinav ülkelerinden insanlar güneş almak için Türkiye'ye koşuyorlar. Bu, üretilen yerli güneş pili ve panelini burada kullanma şansımızın yüksek olduğunu da gösteriyor. Bu sadece bölgeye ait bir hizmet değil, ulusal ve uluslararası da bir boyutunun da olacağını gösteriyor." diye konuştu.

NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz da güneş pili ve paneli prototipinin başarıyla üretildiğini vurgulayarak, "NÜRDAM'da askeri ve sivil amaçlı tasarım ve imalat çalışmalarının yanı sıra güneş enerjisinden elektrik üretmek için güneş pili çalışmaları da yürütülmekte." dedi.

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle enerji ihtiyacının hızla arttığına işaret eden Yılmaz, enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesinin çevre için önem taşıdığı hatırlatarak, "Dünya genelinde panel verimliliği 17 ile 18 civarında bizde ise 19,8." dedi.





- "Birçok firma ile görüşmeler yapmaktayız"

Dünyada yaygın olarak kullanılan güneş enerjisi teknolojisinin Türkiye'de yerleşik olmadığı için henüz aktif olarak kullanılamadığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin enerji talebindeki büyüme ve bu alanda yapılan yatırımlar göz önüne alındığında enerji üretiminde güneş enerjisi teknolojisinin yer alması kaçınılmazdır. Bu nedenle AİBÜ kayıtsız kalmayarak güneş pili üretimi çalışmalarına hız vermiştir. NÜRDAM'da prototipini ürettiğimiz güneş pilleri ve panelinin seri üretime geçmesi için birçok firma ile görüşmeler yapmaktayız."

Yılmaz, doğal gaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar bakımından yeterli rezerve sahip olmayan Türkiye'nin, artan enerji sarfiyatına göre dışa bağımlılığının arttığını, bunu azaltmak için güneş enerjisi potansiyelini etkili kullanmak durumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye'de güneşten elektrik enerjisi elde etmenin Avrupa'ya kıyasla daha ucuz ve verimli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Güneş enerjisi santrallerinin ülkemizde çok etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Güneş enerjisi fosil yakıtlar gibi geleceğimizi karartmayacak aksine daha da aydınlatacaktır. Araştırma merkezimizde üretmeye başladığımız güneş hücreleri ile oluşturulan paneller NÜRDAM'ın ek binasına monte edilerek binanın 3 kilowatt saatlik elektrik enerjisi bu Ar-Ge amaçlı santralden sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Ercan Yılmaz, bu çerçevede üniversitenin elektrik enerjisinin karşılanması için de çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.



