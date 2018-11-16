Akıllı teknolojiye UYUMU dikkat çekti

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Smart Future Expo: Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, 14 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Yazılım ve danışmanlıkta ülkemizin lider firması olan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin, A-122 nolu alandaki standı, zirveye gelen protokol, iş insanları ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gördü.

Bakan Mustafa Varank, “Yurda Dönüş Seferberliği”ni açıkladı

Askon zirvesinin açılışında konuşma gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yurda Dönüş Seferberliği” programını açıkladı. Bilim insanlarının yurda dönüşüne büyük katkı sağlayacak olan projenin 15 Aralık tarihinde hayata geçeceğini ifade eden Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi: “Projemizin adı, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki üst düzey araştırmacıların, stratejik projelerimize değer katmaları için ülkemize gelmelerini hedefliyoruz” dedi. Aylık yaşam gider alan genç araştırmacılara 20 bin TL, deneyimli araştırmacılara 24 bin TL verileceğini kaydeden Bakan Mustafa Varank, araştırma başlangıç paketlerinin genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon TL olacağını da sözlerine ekledi.

Ar-Ge’nin payını arttırmalıyız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati yaptığı konuşmada, GSMH içinde %1 olan ar-ge payının %3’e çıkarılmasının önemine değinerek, son yıllarda bu noktada yapılan başarılı çalışmalara örnekler verdi. İş dünyasının olası ekonomik dalgalanmalarda “öldük, bittik” demek yerine, işinin başında olarak çalışmaya devam etmesinin önemine değinen Nureddin Nebati, şunları belirtti: “Hayatın her evresinde, çıkışların yanında, inişler de olabilir. İş hayatında da çıkışların yanında, dönen dönem inişlerin de olabileceğini biliyoruz. Olası dalgalanmalarda “öldük, bittik” demek yerine, bunu nasıl atlatacağımızın yollarını belirleyerek, daha çok çalışmalıyız. Türkiye büyüyen ve gelişen bir ülkedir” diye konuştu.

Uyumsoft, İnovasyon lideri

Türkiye’nin 2017 yılı inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, yazılım ve danışmanlıkta ülkemizin lider bilişim şirketidir. Uyumsoft’un başarısının kaynağı, ar-ge odaklı olması ve yıllık gelirinin %43’nü ar-ge’ye ayırmasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’de 6 ofisi bulunan Uyumsoft'un, 200’ün üzerinde çalışanı ile ekosisteminde 250’yi aşkın iş ve çözüm ortağı bulunmaktadır. Uyumsoft, Askon zirvesi sırasında standını ziyaret edenlere, ürün ailesi arasında yer alan ERP (cloud, bulut, mobil); iDönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet) uygulamaları, EkoTicari ürün ailesi, Banka Bakiyem, Uyumpos ve 30’un üzerinde kamu projeleri hakkında, bilgiler aktarmaktadır.