ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali" 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Türkiye'de çizgi film ve animasyon sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve Eskişehir'in ev sahipliği yapacağı festivalde, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş animasyon filmlerinin yönetmen, yapımcı ve sanatçıları, TV kanallarının yetkilileri, freelancer çalışanlar ile öğrenciler ağırlanacak. Yoğun bir programla gerçekleştirilecek festivalde, Türk ve yabancı sektör duayenleri, genç yetenekler ve katılımcılarla birikimlerini paylaşacak.

Festivalde ayrıca, animasyon ve dijital işlerle ilgili farklı konularda panel ve söyleşiler gerçekleşecek. Film gösterimleri, canlı çizim şovları ve sanal gerçeklik uygulamalarının yer alacağı festivalde, öğrenciler profesyonellerle portfolyo görüşmesi yapma imkanı da elde edecek.

Genç yeteneklerin sektöre kazandırılması hedeflenen festival kapsamında 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması da düzenlenecek. Yarışmaya ilişkin tüm bilgilere www.bebka.org.tr internet adresinden ulaşılabilecek.