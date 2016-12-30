Batman'da teknokent kurulacak

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul onay aldı.

Bakanlık tarafından kabul edilen projeyle teknokent, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde 38 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek.

Teknokentte üniversite, kentteki sanayicilere Ar-Ge çalışmalarında her türlü desteği sağlayarak yapı kimyasalları, petrokimya ürünleri, enerji sektörü, yazılım ve donanım, nanotenoloji gibi ürünler üretecek.

Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulacak teknokentin ABD'deki Silikon Vadisi'nin bir benzeri olacağını söyledi.

Teknokentin daha önce bir hayal olduğunu dile getiren Durmuş, projenin bakanlıkça kabul edilmesiyle Batman'ın büyük bir hayalinin gerçekleştiğini kaydetti.

Batman'a artık teknokenti kuracaklarını aktaran Durmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu 2023 ve 2071 hedeflerine Batman Üniversitesi olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Batman bunları hak eden bir bölgede. İnşallah teknokent projesi ile katma değeri yüksek, teknolojik ürünleri üretmek için sanayicimize üniversite olarak bir lokomotif görevi yapacağız. Artık üniversitede üretilen projeler tozlu raflarda kalmayacak. Bu projeler burada geliştirilerek sanayide insanların karşısına aş, iş olarak çıkacak."