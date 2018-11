BIG BANG 2018 FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU!

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan ve Avrupa’nın en iyi 2’nci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge"a geri sayım başladı. 29 Kasım 2018 Perşembe günü Uniq İstanbul’da düzenlenecek olan etkinlik kapsamında binlerce başvuru arasından seçilen ve finale çıkan 26 girişim belli oldu.

Girişimcilik ekosisteminin ‘odak’ noktası Big Bang’de bu yıl yedinci kez birbirinden iddialı girişimciler yatırımcı ve kurumsal şirketlerin karşısına çıkacak. Geçen yıl Big Bang’de girişimcilere, 17 milyon TL’yi aşan bir kaynak ulaştırılmıştı. Bu yıl da İTÜ Çekirdek’in yeni paydaşları ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile yine büyük bir kaynağın girişimcilerle buluşturulması amaçlanıyor.



İşte Big Bang 2018’de finale çıkmaya hak kazanan o girişimler:



Akıllı Magnet: Tüketicilerin telefonlarına yeni bir uygulama indirmesine gerek kalmadan sadece telefonlarını buzdolabı magnetlerine dokundurarak sipariş verebilmelerini sağlayan IoT çözümü sunuyor.



AkıllıBES: Kullanıcıların, bireysel emeklilik sisteminde yılda 6 kez olan fon dağılım değişiklik haklarını kullandırarak daha fazla getiri elde edilmesine yardımcı oluyor. Evlenme, çocuk sahibi olma, ev satın alma ve iş değiştirme gibi katılımcıların hayatındaki değişikliklere göre kişiye özel tavsiye sunan AkıllıBES alanında Türkiye’nin ilk dijital platformu.



BenzinLitre: Tüm akaryakıt istasyonlarını güncel fiyatları, doğru lokasyonları ve tesis-içi imkanları ile listeleyerek kullanıcıların tasarruf etmesini ve karar verme sürecini akıllı hale getirmesini sağlayan BenzinLitre; dinlenme tesisleri, yol yardım, sigorta teklifi gibi araç sahiplerinin farklı ihtiyaçlarına da çözüm getiriyor.



Hextech Green: Sebze yetiştiriciliğine yeni bir devir başlatacak, üreticilerin afetlerden etkilenmeden doğal fideler yetiştirebileceği, tüketicilerin mutfaklarında kendi doğal sebzelerini yetiştirebileceği tarım makinesi üretimi yapıyor.



Drivee: Trafik kazalarını otomatik algılayarak, acil müdahale ekiplerinin olay yerine hızlıca ulaşmasını ve yaralıların hayata tutunmasını sağlıyor.



Kodeco: Kodeco ekibinin geliştirdiği modüler platforma sahip L6/L7e sınıfı elektrikli mini araç Ecomod; hedef pazarların ulaşım, lojistik ve F&B hizmeti gibi ihtiyaç çeşitliliği düşünülerek ortak şasi ve güç aktarımı platformu ile birlikte birçok opsiyonel yapı parçası tasarlanarak geliştirildi.



Mips: Erkeklerin sperm sağlığını evde ölçmesini sağlayan cihaz sayesinde erken teşhis ve tedavi takibi rahatlıkla yapılabiliyor.



FilameX: 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları başta olmak üzere üretim ile ilgilenen herkesin zevkle kullanabileceği geri dönüşüm odaklı tasarlanmış mini filament üretim makinesidir.



Hippist: Türkiye'den sanat, dekorasyon, aksesuar ve moda konularında üretim yapan bağımsız tasarımcıların başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika pazarında hak ettikleri payı alabilmeleri için kurulmuş mikro e-ihracata dayalı bir e-ticaret sitesidir.



Hyggefood Company: Bitkisel mikrobesinler ile hayvansal ürünlerin alternatiflerini üretir. Hyggefood Company'nin ilk ürünü Hyggefisk; bitkisel mikrobesinler ile üretilen ve içeriğinde 13 vitamin, 9 mineral, L-carnitne ve KoenzimQ10 barındıran yeni nesil bir havyardır.



Innoyum: Atık yumurta kabuğunu değerlendirerek, içeriğindeki yumurta zarını tasarlanan makine ile ayırmayı ve eklem sağlığında kullanılan takviye edici gıdanın aktif bileşeni olan doğal/hidrolize yumurta kabuğu zarı tozu ürünü üretmeyi hedefliyor.



Intenseye: Akıllı şehirler, perakende müşteri analizi, ulaşım, trafik izleme ve eğitim sektörlerine yönelik yapay zeka tabanlı video analiz servisleri sunuyor.



Iltema: Isı yayan tekstillerin geliştirilmesi için çalışıyor.



Kobaküs: Tüm banka hesaplarının bir tek platform üzerinden, aynı anda ve yüksek güvenlikle yönetilmesini sağlıyor.



Köpüklü-Akıllı Türk Kahvesi Makinesi: Nesnelerin interneti tabanlı Akıllı Türk Kahvesi Makinesi, çekirdek kahveyi öğüterek taze ve lezzetli Türk kahvesi çözümü sunuyor.



Laska Energy: Kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle değerli ham maddeler ve elektrik enerjisi elde ediyor.



Micro-S Biyoteknoloji: Yararlı mikroorganizmalar ile ‘doğalı’ doğalına çevirme, doğa ürünlerinin verimlerini artırma ve hastalıkları önleme için çalışıyor.



Otomazone: Türkiye’nin en büyük pazar paylarından biri olan endüstriyel market yani elektrik, otomasyon ve hammadde malzeme tedariğinde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.



PetSurfer: Pet sahipleri ile sevgi dolu, güvenilir pet bakıcılarını pazar yeri modeliyle buluşturan Türkiye'nin yeni nesil pet platformudur.



Phoneix: Baca gazından hidrojen elde edilmesi ve yakıt olarak kullanımı alanında çalışıyor.



Reminis App: Kullanıcıların, etkinliklerde çekilen fotoğraflarına yüz tanıma teknolojisi ile anında ulaşmasını sağlıyor.



Stokbankası: Gıda perakendeciliğinde şirketler arası süreçleri çift taraflı entegrasyon ile yürütülmesini sağlayan online B2B platformu olarak hizmet veriyor.



Vagustim: Migren tedavisinde kullanılan kişisel medikal cihaz Vagustim, parasempatik sinir sisteminin önemli bir siniri olan vagus sinirini uyararak baskılanan parasempatik aktiviteleri artırıyor. Kulaktaki vagus sinirini düşük şiddet elektrik akımıyla uyaran Vagustim, stres faktörlerini yarattığı olumsuz faktörleri ortadan kaldırarak, stresle ilişkili migrene son veriyor.



watchX-Kodlanabilir Akıllı Saat: Kullanıcıların, ürün kutusu içerisinden çıkan parçaları basit işlemlerle birleştirerek, kendi akıllı saatini kendisi yaptığı bir kodlama eğitim kitidir.



Wollox Education: Microsoft, Mac, Linux, Pardus işletim sistemlerinin bağlı olduğu her türlü bilgisayarın ekranını ve ekranın yansıtıldığı her alanı interaktif (dokunmatik) hale getiren ve bunu yapmak için yazılım yüklemesi gerektirmeyen dünyadaki tek üründür.



Wport: Wordpress altyapısı kullanan web sitelerini, Android ve iOS uygulamalara dönüştürülmesini sağlıyor.