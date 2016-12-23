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Bilim adamları diş döken dinozor türü keşfetti

Bilim adamları, trepod familyasından Limusaurus inextricabilis adı verilen bir dinozor türünün yetişkinliğe geçerken dişlerini döktüğünü keşfetti.

Bilim adamları diş döken dinozor türü keşfetti

ANKARA (AA) - Çin'in Sincan Özerk Bölgesinde, geçmişte çamur bataklığı olan bir alanda, bozulmadan kalmış farklı yaşlardaki 19 Limusaurus fosili üzerinde yapılan incelemelerde, türün yetişkinliğe geçerken tüm dişlerini kaybettiği tespit edildi. Yavru dinozorlar küçük keskin dişlere sahipken, yetişkin dinozorların tamamının dişsiz olduğu görüldü.

ABD'nin George Washington Üniversitesinden araştırmacıların keşfinin, bugün trepodların devamı olduğu düşünülen kuşların neden dişleri değil de gagaları olduğunu açıklayabileceği belirtildi.

Araştırmacılar Limusaurusların yavruyken etobur olduğu, yetişkinlikte ise otobura dönüştüğü varsayımını ortaya attı. Fosillerin kimyasal analizi yavrular ile yetişkinler arasındaki beslenme farklılığı olduğunu doğruladı.

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