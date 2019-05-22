Bilimsel projelere bir destek'te Pınar'dan geldi Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve kaliteli yaşam farkındalığı yaratmak amacıyla bilimsel projelere destek vererek eğitim faaliyetlerinde bulunan Pınar Enstitüsü, 21 Mayıs 2019 Salı günü Yaşar Üniversite’sinde Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödül Töreni’ni gerçekleştirdi.

Ödül Töreni’ne Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Sibel Karakaya, Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Gül Ergör, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil, Bilimsel Makale Ödülü Değerlendirme Kurulu Üyeleri, Yaşar Holding yöneticileri, ödül kazanan akademisyenler ve bilim insanları katıldı.



Ödül Töreni açılış konuşmasını yapan Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmaları ve eğitimleri desteklemek misyonumuz çerçevesinde, bireylere bilinç ve farkındalık kazandıracak çalışmaları destekliyoruz. Gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ilişkisi ve gıda güvenliği konularında 2013-2018 yılları arasında hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler arasından bilime katkı, toplumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alınarak seçilen makalelerle belirtilen disiplinlerde yapılan çalışmaları destekleyerek araştırmacıları ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü ile bu alanda yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve araştırmacıları motive edici bir rol oynamak arzusundayız. Bugün Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödül Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu süreçte yer alan Değerlendirme Kurulu Üyelerine, danışmanlık alınan hocalarımıza ve Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi’ne; emekleri için teşekkür ediyorum. Bilim ve toplum adına yaptıkları katkılarından dolayı ödül alanları ve ödüle başvuran tüm adayları tebrik ediyor; bu ödülün gelenekselleşerek, araştırmacıları ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaları teşvik etmesini temenni ediyorum.” dedi.

2013-2018 yılları arasında hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerin katıldığı Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü, bilime katkı, toplumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alınarak seçildi. Ödül alan makaleler; gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ilişkisi ve gıda güvenliği konularında yapılan çalışmalara destek olmak, toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla belirlendi.

Bilimsel Makale Ödülü Değerlendirme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sibel Karakaya, Prof. Dr. Mahmut Çoker, Prof. Dr. Gül Ergör, Prof. Dr. Muhittin Tayfur, Prof. Dr. Barbaros Özer, Prof. Dr. Alev Bayındırlı ve Prof. Dr. Gürbüz Güneş tarafından seçilen bilimsel çalışmada; Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güleç ve Doktora Öğrencisi Tuğçe Boztepe “Yüksek glikozun moleküler ve genetik regülasyondaki etkisinin in vitro insan ince bağırsak modelinde araştırılması” adlı makalesi ile Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Pınar Ercan ve Prof. Dr. Sedef Nehir El “Nohut ve demir dikeninin lipaz, α-amilaz ve α-glukosidaz üzerine inhibitör etkileri” isimli makalesi ile İkincilik Ödülü’nü, Araştırma Görevlisi Ezgi Doğan Cömert ve Prof. Dr. Vural Gökmen ise “Çözünmez buğday kepeği ile antioksidan kapasiteyi arttıran polifenoller arasındaki etkileşimin mekanizması” isimli makalesi ile Üçüncülük Ödülü’nü almaya hak kazandı.





Beslenme ve sağlık konularında toplumda oluşan bilgi kirliliğinin, nitelikli bilimsel çalışmalarla minimum düzeye indirilmesi misyonuyla hareket eden Pınar Enstitüsü, belirlenen konulardaki teknolojilere dair yapılan yenilik ve iyileştirme çalışmalarının toplumsal düzeyde duyurulmasını, desteklenmesini ve teşvik edilerek örnek teşkil etmesini hedefliyor.



