Bir yılda 918 işyerinin 66 milyonunu kurtardı

E-ticaret ekosistemi büyüdükçe sahtecilik veya dolandırıcılık anlamına gelen “fraud” girişimleri de sektörü olumsuz etkileyen bir faktör olarak öne çıkmaya devam ediyor.

“Fraud”, genellikle maddi ve itibari kayba yol açıp adli soruşturmaya da konu olabiliyor. E-ticaret alanında ise; başkalarına ait kredi ya da banka kartı ile herhangi bir işyerinden işlem yaparak haksız kazanç sağlamak, bu sayede gerçek kart hamili, işyeri ya da bankayı zarara uğratmak şeklinde kendini gösteriyor.



30 BİNE YAKIN MÜŞTERİ



Konuyla ilgili bilgi veren PayU Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tombul, 2017 yılında kendi sistemleri üzerinden yapılan işlemlerde, 66.5 milyon liralık dolandırıcılık (fraud) girişimini engelleyerek 918 işyeri ve 29 bin 625 müşteriyi dolandırılmaktan kurtardıklarını açıkladı. Yıl içinde tek seferde gerçekleştirilmeye çalışılan en yüksek tutarlı dolandırıcılık girişimi ise 126.301 TL oldu.



HACİM İLE DOĞRU ORANTILI



“Sektörel raporlara göre Fraud hacmi, e-ticaret hacmi ile doğru orantılı büyüyor" diyen Tombul, şunları söyledi: "Kimi kategorilerde dönemsel ve kimi işyerlerinde ise bilinçli fraud vakalarının yaşandığını, yüksek hacimli fraud ve chargeback zararları ile karşılaşan işyerlerinin ise faaliyetlerini sürdüremediklerini biliyoruz. PayU olarak her türlü senaryo için gerekli önleme yöntemlerine sahibiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme ve yol kazalarının yaşanmaması için yazılımsal ve donanımsal olarak anti-fraud alanına yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz.

Amacımıza eriştiğimizi bizimle çalışan üye işyerlerimizin verilerinden net bir şekilde görebiliyoruz. İşyerlerimizin ciroları arttıkça karşılaştıkları fraud saldırıları da artıyor, bu işlemleri gerek otorizasyon öncesi gerekse de otorizasyon esnasında tespit edip gerekli aksiyonları alıyoruz. Bize gelen bilgiler, dolandırıcıların PayU ile çalışan işyerlerini takip ettikleri ve tercih etmedikleri yönünde.”



