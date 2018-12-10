Biyonik yenilenebilir enerji girişimi BREN Tarvenn’den yatırım aldı Yenilenebilir sınırsız enerji çözümleri sunan BREN 2,4 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını Tarvenn'den aldı. Geliştirdiği hibrit nano jeneratörler sayesinde, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkından elektrik enerjisi üretebilen BREN girişimi, farklı alanlarda bireysel ve kurumsal çözümler sunarak enerji tasarrufu sağlamayı ve birçok cihazın pil ve şarj problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor.



Dünyanın en başarılı kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek bünyesinde çalışmalarını sürdüren BREN, sıcaklık farkını, titreşim ve hareketi elektrik enerjisine dönüştürebilen hibrit nano jeneratör sayesinde birçok farklı alandaki atık enerjiden elektrik üretebiliyor. Kurumsal çözümlerin yanı sıra bireysel müşteriler için ürettiği akıllı giyilebilir bileklik sayesinde vücut sıcaklık ve hareketinden enerji elde ederek bu enerjiyi akıllı cihaz şarj etmekten lokasyon paylaşımına kadar farklı alanlarda kullanma imkânı sunabiliyor.



BREN yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlıyor



BREN kurumsal çözümüyle, endüstriyel ekipmanların atık ısılarını kullanarak, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Böylece fabrikaların ve endüstriyel üreticilerin tesislerinde enerji tasarrufu yapmasını ve elektrik faturalarını düşürmelerini sağlıyor. Bireysel alanda ise vücut sıcaklık ve doğal hareketinden enerji üreten akıllı bileklik çözümü ile şarj cihazı veya powerbank taşıma ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Geliştirdikleri enerji üretici akıllı bileklik ile anlık maksimum enerji elde etme, depolama ve kablosuz aktarma yeteneği sağladıklarını ifade eden BREN İleri Teknoloji Enerji A.Ş. Kurucusu Çınar Laloğlu, istediğiniz cihazı şarj etmenin yanında akıllı özelliklere de sahip, hafif ve kullanışlı bir ürün geliştirdiklerini belirtiyor.



“Hedef yerli yenilenebilir enerji üretimi”



Potansiyel enerji kaynaklarını belirleyerek hareket/titreşim içeren sistemlerin enerji kazanımlarını arttırdıklarını vurgulayan Çınar Laloğlu, geliştirdikleri hibrit nano jeneratörlerin daha uzun ömürlü, sessiz, güvenilir olduğunu belirtiyor. Laloğlu; “Türkiye’de sadece akıllı cihazları şarj etmek için yılda 300 Milyon TL harcıyoruz. Düşük güçteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiğimiz bu teknolojinin Türkiye endüstriyel pazarında kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Havacılık, Savunma ve Uzay Teknolojileri, Otomotiv, Tekstil, Biyomedikal Cihazlar, IoT uyumlu veri takip ve transfer sistemleri gibi birçok sektöre yönelik çözümler sunmaktayız. Tesislerdeki enerji kayıplarının önüne geçerek elektrik tüketimini azaltabiliyoruz. Ayrıca farklı alanlardaki düşük enerji ihtiyacı olan cihaz üreticileri ile iş birlikleri yaparak şarj ve batarya problemini çözmek istiyoruz. Tarvenn’den aldığımız yatırımla finansal ve kurumsal olarak güçlenerek Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe paya sahip olmayı ve yakın zamanda yurtdışına açılmayı hedefliyoruz. Tarvenn’in desteği şimdiye kadar büyüme ve kurumsallaşma yolunda büyük adımlar attık. Her adımda birlikte çalışıyoruz. Tarvenn’in geniş ağı ve uluslararası bağlantıları sayesinde büyümeye devam edeceğiz” dedi.



“Teknolojiyi dünyaya ihraç etmek istiyoruz”



Hibrit ve biyonik yenilenebilir enerji çözümleri ile BREN’in enerji sektörünü yeniden şekillendirebileceğini belirten Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk, “Yenilenebilir enerji çözümleri hayatımızda her geçen gün daha fazla öneme sahip oluyor. BREN, geliştirdiği teknoloji ile, düşük voltajla çalışan birçok cihazın batarya ve şarj problemini tamamen ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Ayrıca üretim tesislerindeki atık ısıları kullanarak sıcaklık farkını elektrik enerjisine dönüştürebiliyor ve bu sayede enerji tasarrufu sağlıyor. Hedefimiz teknolojinin yerli seri üretimini sağlayarak dünyaya ihraç etmek olacak” dedi.