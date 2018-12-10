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Boğaziçi Üniversitesi’nden, Yapay Zeka ve Robot Hukuku’na Özel Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), inovasyon hukukunun temel prensipleri çerçevesinde yenilikçi teknolojiler için yasal eko-sistemlerin nasıl oluşturulacağını “Yapay Zeka ve Robot Hukuku” eğitiminde meraklılarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Nafi Baba Salonu’nun da 12 Aralık 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilecek eğitime, https://buyem.boun.edu.tr adresinden kayıt yapılabilecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nden, Yapay Zeka ve Robot Hukuku’na Özel Eğitim
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Yapay zeka teknolojisi diğer bir çok alanda olduğu gibi hukuki alanda da yaygınlaşıyor.BÜYEM’in, gelişmekte olan robot ve yapay zeka teknolojilerinin hukuk sitemine yarattığı etkilerini aktarmak için düzenlediği “Yapay Zeka ve Robot Hukuku” eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü & Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu verecek.

Girişimciler, yatırımcılar, yöneticiler ve tüketiciler için özel geliştirilen eğitimde, yapay zeka ve robot hukukunda yasal yükümlülükler, yetkilendirme, karar alma becerileri, algoritma ve etik kaygısı, büyük veri, rıza ve adaptasyon süreci yönetimi katılımcılarla paylaşılacak.

Daha detaylı bilgi için: https://buyem.boun.edu.tr

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