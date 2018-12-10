Boğaziçi Üniversitesi’nden, Yapay Zeka ve Robot Hukuku’na Özel Eğitim

Yapay zeka teknolojisi diğer bir çok alanda olduğu gibi hukuki alanda da yaygınlaşıyor.BÜYEM’in, gelişmekte olan robot ve yapay zeka teknolojilerinin hukuk sitemine yarattığı etkilerini aktarmak için düzenlediği “Yapay Zeka ve Robot Hukuku” eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü & Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu verecek.



Girişimciler, yatırımcılar, yöneticiler ve tüketiciler için özel geliştirilen eğitimde, yapay zeka ve robot hukukunda yasal yükümlülükler, yetkilendirme, karar alma becerileri, algoritma ve etik kaygısı, büyük veri, rıza ve adaptasyon süreci yönetimi katılımcılarla paylaşılacak.



Daha detaylı bilgi için: https://buyem.boun.edu.tr