Bursa'da “Ar-Ge ve tasarım merkezi“ sayısı 4'e katlandı - Kentte "ihracat ve inovasyon" odaklı üretime destek sağlamak amacıyla kurulan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı 4 yılda 101'e ulaştı - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: - "Bursa'da son 4 yılda Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı, yaklaşık 4 kat arttı. Bursalı firmaların katma değerli ve inovasyon odaklı üretim vizyonuyla yaptığı çalışmalarla Ar-Ge merkezlerinin sayısı 90'a, tasarım merkezlerinin sayısı ise 11'e yükseldi"

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bursa'da, "ihracat ve "inovasyon" odaklı üretimine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı, 4 yılda 23'ten 101'e yükseldi.

Kentte 2014 yılında 23 olan Ar-Ge merkezi sayısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmaları, "Ar-Ge Reform Paketi"nin sunduğu avantajlar ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) destekleriyle 4 yılda yaklaşık 4 kat arttı.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısında ilk 5 ilden biri olan Bursa'da, otomotiv ana ve yan sanayi, makine, tekstil, gıda, kimya, mobilya, otomotiv, yazılım gibi çeşitli sektörde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, inovasyona öncülük etmek için çalışılıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil, kimya, gıda gibi sektörlerde söz sahibi olduğunu vurgulayan Burkay, "Bursa'da son 4 yılda Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı, yaklaşık 4 kat arttı. Bursalı firmaların katma değerli ve inovasyon odaklı üretim vizyonuyla yaptığı çalışmalarla Ar-Ge merkezlerinin sayısı 90'a, tasarım merkezlerinin sayısı ise 11'e yükseldi. Bursa'da faal olan 101 Ar-Ge ve tasarım merkezi, ülkemizin ve kentimizin üretimine güç katıyor." diye konuştu.

Kentte sanayinin teknoloji odaklı büyümesini istediklerini dile getiren Burkay, şöyle devam etti:

"BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), kentteki Ar-Ge çalışmalarına büyük katkı sağladı. Bursa'daki her Ar-Ge ve tasarım merkezi, kentin katma değerli üretime büyük güç katıyor. Bursa, üretim noktasında büyük bir tecrübeye ve birikime sahip. Bu noktada 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan ülkemiz, bu hedeflerine katma değerli üretim, Ar-Ge ve inovasyon ile ulaşacaktır. Sanayiye mutlaka teknolojiyi eklemek zorundayız. Endüstri 4.0'ın konuşulduğu dünyada şirketlerimiz, ileri teknoloji odaklı üretimin gerisinde kalamaz. Bu noktada Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek ve teşvikleri firmalarımıza moral veriyor."

- "Ar-Ge kültürü yaygınlaşıyor"

Burkay, Türkiye ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmanın tek yolunun Ar-Ge, inovasyon ve tasarımdan geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve kentimizde Ar-Ge kültürü yaygınlaşıyor. Devletimizin sunduğu teşvik ve destekler ile firmalarımız Ar-Ge ve tasarım merkezi açmak için büyük gayret sarf ediyor. Odamız öncülüğünde yürütülen 'İnovasyon Ligi', 'Bursa Tasarım ve İnovasyon Baharı' gibi birçok projemiz de bu sayının artmasını sağlıyor. Bursa iş dünyası olarak, daha önce söz verdiğimiz gibi Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 101'e ulaştırdık. İş dünyamızın üstün gayretleriyle kentimiz bu başarıyı yakaladı. Türkiye'nin 2023 hedefi olan 4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat hedefini bugünden yakalayan Bursa, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla inşallah 2023'te ortalama 8 dolarlık kilogram başı ihracat hedefini de yakalayacaktır."

Burkay, Ar-Ge ve yeni fikirler sayesinde Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşabileceğini aktardı.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde sektör çeşitliliğine de değinen Burkay, şu bilgileri verdi:

"Bursa'da 37 otomotiv yan sanayi, 17 makine, 12 tekstil, 5 gıda, 3 demir ve demir dışı metal ile kimya firması, Ar-Ge merkezine sahip. Elektrik ve elektronik, mobilya, otomotiv ve yazılım sektörü firmalarında ise 2'şer Ar-Ge merkezi mevcut. Bilişim, denizcilik, dökümcülük, enerji, petrol ve petrol ürünleri ile iklimlendirme sektöründe Ar-Ge merkezine sahip 1'er firma var. Kentte otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektöründe 5, tekstil sektöründe 3, mobilya sektöründe 2 ve seramik sektöründe 1 firmanın tasarım merkezi faaliyette."