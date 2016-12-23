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Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı fotoğrafladı

NASA, Cassini keşif aracının çektiği Satürn'ün en dış halkasında yer alan Pandora uydusunun yakın fotoğraflarını yayınladı.

Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı fotoğrafladı

ANKARA (AA) - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Satürn keşif aracı Cassini'nin çektiği Pandora uydusunun yüksek çözünürlüklü yakın fotoğraflarını yayınladı.

Cassini, 18 Aralık'ta gezegenin yörüngesinde yakın geçiş sırasında Pandora'yı 40 bin 500 kilometre mesafeden görüntüledi. 80 kilometre çapındaki uyduyu piksel başına 240 metrede kaydeden uydunun gönderdiği yüksek çözünürlüklü görüntüler, NASA'nın web sitesinden yayınlandı.

Cassini, bir süre önce de Satürn'ün kuzey yarım küresindeki keşif faaliyeti sırasında çektiği kutup bölgesindeki altıgen hava akımının çarpıcı fotoğraflarını dünyaya yollamıştı.

Pandora uydusu, Satürn'ün "F-halkası" olarak adlandırılan en dış halkasında, 805 kilometrelik bir yörünge üzerinde gezegenin etrafında dönüyor.

Cassini uzay aracı, NASA ile Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın birlikte yürüttüğü Satürn araştırma misyonu kapsamında 2004 yılından bu yana gezegende incelemeler yapıyor.

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