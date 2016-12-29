BALIKESİR (AA) - Balıkesir Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde açılan "kodlama" eğitiminden mezun olan Türkiye'nin ilk çocuk "mentör"leri, bilgi ve deneyimlerini yaşıtları ile paylaşıyor. Yazılım konusunda dünya genelinde birincilikleri bulunan Gamze Oruç Altınok tarafından Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde eğitilen, 7-13 yaşlarındaki öğrenciler, yetişkinler kadar algoritma, bilgisayar ve robotik kodlama bilgilerine sahip.Çocuklara eğitim veren Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temelleri Ayvalık Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen öncülüğünde atılan ve geçen kasım ayında kodlama eğitiminden mezun olan öğrencilerin, Türkiye'nin ilk çocuk "mentör"leri olduğunu söyledi. Bu çocukların kendilerini daha da geliştirmesi için eğitime devam ettiklerini vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Şu an mentörlük yapan çocuklarımız bu işi daha iyi öğrenmek için benimle eğitimlerini sürdürdü. Kısa sürede görsel algoritmik eğitimi tamamlayarak, farklı programlama dilleri ile özellikle java programlama dili üzerinde yoğunlaşıp, veri tabanı programlama eğitimlerini almaya devam ediyorlar. Çocuklarımızda gördüğüm bu ışığı arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedim. Daha sonra araştırma yaptım ve gördüm ki, Türkiye'de birçok kodlama etkinliği yetişkinler ve bilişim uzmanları tarafından yapılıyor. Kısa zamanda çok sayıda çocuğumuza ulaşıp kodlama etkinliğini yaygınlaştırmak için çocuk mentörlerimiz ile böyle bir etkinliği yapma kararı aldık. Böylece bu etkinlik Türkiye'nin ilk çocuk mentörleri tarafından yapılan bir etkinlik oldu."

Çocukların çok yetenekli olduğunu vurgulayan Altınok, "Bu çocuklarımız ile dünya geneli yapılan kodlama yarışmalarına hazırlanıyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı da teknolojiyle ilgili gelişmelerin eğitim ve öğretime katkısının yadsınamaz olduğunu söyledi.Çocukların küçük yaşlarda iyi bir eğitimle neleri başarabildiklerini gördüklerini dile getiren Nazlı, "Çocuklarımız kodlama ve algoritma konularında bilgi ve becerilerini artıracak 4 aylık bir çalışma yaptı. Bunun sonucunda da çocuklarımıza başarı belgeleri ve sertifikalarını dağıttık. Burada kazanmış oldukları tecrübelerle, edinmiş oldukları bilgilerle hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara çok rahat bir şekilde katılmış olacaklar. Tabii bu çocukların vizyonunu, misyonunu açacak çalışmadır. Bu tür çalışmalar başarıyı beraberinde getiren hususlardır ve başarı olduğu sürece de bundan büyük bir memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.