Daxom, dünya ısıtma sektöründe bir ilke imza attı!

Isıtma teknolojilerinin Türkiye’deki yerli markası Daxom, İngiltere için özel tasarladığı yeni yer tipi boylerli elektrikli kombi ürününü, iç piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Firmanın İstanbul’daki tesislerinde ürettiği elektrikli kombilerin tesisata montajı ise dünyada ilk defa Daxom tarafından geliştirilen ve cihaz altından görünmeyecek şekilde dizayn edilen ankastre bağlantıyla gerçekleştiriliyor. Mutfak tezgahının altına monte edilecek şekilde tasarlanan 80 litre boylerli model, kullanıcılarına hem enerji hem yer tasarrufu sağlarken, 120 litre kapasiteli kombi ise aynı anda üç banyoya kadar sıcak su temin edebiliyor. Güneş enerjisi uyumlu da olan yer tipi yeni elektrikli kombiler kullanıcılarına, yerden veya radyatör ısıtma seçeneği sunuyor.

Daxom’un bol sıcak su ihtiyacına hızlı çözüm sunan yer tipi yeni elektrikli kombileri, yeni nesil sahip olduğu yeni nesil ısıtma teknolojileriyle dikkat çekiyor. Paslanmaz özellikli hızlı boyleri ve anti-lejyoner fonksiyonu ile anında ve kesintisiz hijyenik sıcak su sağlayan ürünün üzerinde yer alan şık dokunmatik ekran, kullanıcılarına haftalık 21 farklı çalışma programı belirleyebilme ve her program için farklı ortam sıcaklığı ayarlayabilme seçeneği tanırken, bu özellik önemli ölçüde enerji tasarrufunu da beraberine getiriyor. Yüzde 99 verimle 3 faz veya tek fazla çalışabilen, aynı zamanda güneş enerjisiyle de uyumlu olan yer tipi yeni Daxom kombiler; pompa ve üç yollu vana için anti-blokaj sistemi, entegre devir kontrollü sirkülasyon pompası, korozyona karşı tam koruma, ikili donma koruma sistemi, aşırı ısınma emniyeti, akış kontrol emniyeti, susuz çalışma emniyeti, ikili aşırı basınç emniyeti ve otomatik hava atma purjörü gibi güvenlik sistemleriyle donatılmış bulunuyor. Yaz & kış konum seçeneğine sahip kombilerin boyler hattında genleşme tankı yer aldığı için su drenaj problemi de yaşanmıyor.

Saydam; “Isıtma sektörünün ihtiyacına yönelik yeni ürünler yolda”



Yerli ve milli sermaye ile dünyada bir ilke imza atmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Daxom Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Refik Saydam, yeni yer tipi elektrikli kombiler dışında başka yeni ürünlerin de yolda olduğu müjdesini verdi. “2020 yılında başlattığmız Ar-Ge çalışmalarında sona geldik” diyen Saydam, çok yakında ısıtma sektörüne ihtiyaç duyulan farklı ürünler sunacaklarını açıkladı.

İstanbul Ümraniye’de kurulu 3 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan, ülke genelindeki 28 toptancı bayinin yanı sıra yaklaşık 600 satış noktası ve yaygın servis ağı ile hizmet veren Daxom’un yeni yer tipi elektrikli kombileri hakkında detaylı bilgi için www.daxom.com adresini ziyaret edebilirsiniz.