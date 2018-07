Dijital vatandaş olmanın kuralları

Dijital vatandaşı, dijital dünyada kimliğiyle ve varlığıyla yer alan, toplumla internet teknolojileri aracılığıyla ilişki kuran kişiler olarak tanımlayan Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, teknolojinin yanlış ve etik olmayan şekilde kullanılmasından dolayı oluşan sorunlar nedeniyle dijital vatandaşlık kavramının önemine değindi.







Dijital vatandaşların e-devlet uygulamalarını kullanabilen, alışveriş yapabilen, online eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallara uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişiler olmaları gerektiğini belirten Erdör, iyi bir dijital vatandaş olmanın kurallarını şu şekilde sıraladı:







- Teknolojiyi kötüye kullanmamak, online dünyada etkileşim ve iletişim kurarken doğru, etik ve ahlaki davranışlar sergilemek



- Dijital dünyada neler paylaştığına dikkat etmek; din, dil, ırk vb. kavramlar özelinde rencide edici tavırlar takınmamak



- Sosyal medya hesaplarını diğer bireyleri rahatsız edici şekilde kullanmamak



- Çevrimiçi davranışlarının etik sonuçlarını bilmek. Dijital parmak izinin; internette paylaştığınız şeylerin asla kaybolmayacağının bilincinde olmak



- Dijital alanda kaynağı doğru bilgileri kullanmak, her bilginin kaynağını belirtmek



- Herhangi bir platformda görüş bildirirken veya yorum yaparken tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi saygılı olmak



- Diğer kişilerin çalışmalarına, kimlik veya bilgilerine zarar vermenin bir suç olduğunu bilmek.



Murat Erdör hakkında



TED Ankara Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi” üzerine master yaptı. Finans, hizmet ve enerji sektörlerinde yerli ve yabancı birçok şirkette çalıştıktan sonra, uzun süre dijital pazarlama ve otomasyon konusunda dünyanın sayılı markalarından biri olan Emarsys’de Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürüttü. Emarsys’deki başarılarının ardından Türkiye’nin lider pazarlama platformu Euromessage’da Türkiye Genel Müdürü olarak çalışan Erdör, 20 senelik kurumsal hayata ara verip kendi firmasını kurdu. Kariyerine “dijital dönüşüm danışmanı” olarak devam eden Erdör, aynı zamanda “Bilgi Paylaştıkça Güzel” temalı www.muraterdor.com adlı web sayfasıyla farklı konularda sektöre katkıda bulunuyor.