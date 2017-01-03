Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Dinozorların yumurtadan 3 ila 6 ayda çıktığı belirlendi

Bilim adamları, dinozor embriyolarının yumurta içindeki olgunlaşma süresinin aynı familyanın devamı olduğu düşünülen kuşlardan en az dört kat daha uzun sürdüğünü tespit etti.

Dinozorların yumurtadan 3 ila 6 ayda çıktığı belirlendi

ANKARA (AA) - Bilim adamları, dinozor embriyolarının yumurta içindeki olgunlaşma süresinin aynı familyanın devamı olduğu düşünülen kuşlardan en az dört kat daha uzun sürdüğünü tespit etti.

ABD'nin Florida Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, Moğolistan'da bulunan ve 71 ila 75 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Protoceratops türü dinozor fosili üzerinde yaptıkları incelemede yumurta içindeki diş gelişiminin en az 83 günlük bir kuluçka sürecine işaret ettiğini belirledi.

Diğer dinozorlardan çok daha küçük olan ve ortalama bir koyun büyüklüğündeki Protoceratops yavrularının yumurtadan çıkmasının üç ayı bulduğuna işaret eden araştırmacılar, elde edilen bulguların dinozorların uzun bir kuluçka süresine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bu arada Kanada'nın Alberta eyaletinde bulunan 76 milyon yıllık Hypacrosaurus fosilinde yapılan incelemede 10 metre uzunluğundaki ördek gagalı dinozorun, yumurtadan çıkmasının 171 günü bulduğu belirlendi. Günümüzde yaşayan en iri kuş olan deve kuşunun yumurtadan çıkması 42 gün, tavukların kuluçka süresi ise ortalama 21 gün sürüyor.

Araştırmanın başyazarı Gregory M. Erickson, kuluçka sürelerinin uzunluğunun, dinozorların dünyaya çarpan asteroidin yarattığı çevre felaketinden sonra neden hayatta kalamadığını açıklayabileceğine dikkati çekti.

Erickson, "Dinozorlar müsrifçe enerji harcayan yaratıklar. Hem iri boyutlu hem de sıcak kanlılar. Öte yandan en küçük dinozorun bile olgunlaşması, kuluçka süresi dahil en az bir yılı buluyor. Bu yüzden asteroid dünyaya çarptığında dinozorlar kendilerini çok dezavantajlı bir durumda buldular ve sonları kaçınılmaz oldu." değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dinozorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.