Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi çin ABD kuzey kore
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor

Doktora tezinin "içeriği olmadan kabul edildiği" iddiası

- Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde, "içeriği olmadan kabul edildiği" iddia edilen doktora teziyle ilgili gerekli işlemler için komisyon kuruldu

Doktora tezinin

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde, "içeriği olmadan kabul edildiği" öne sürülen doktora tezine ilişkin incelemenin yapılması amacıyla komisyon kurulduğu bildirdi.

Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitede 2015'de yapılan bir doktora tezinin "içindekiler" bölümü dışında içeriğinin bulunmamasına rağmen kabul edildiği yönünde bazı basın-yayın organları ile sosyal medyada haber ve yorumlar yer aldığı belirtildi.

Konunun incelenmesi amacıyla bir komisyon kurularak gerekli işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, sürecin rektörlük tarafından takip edildiği de kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atatürk ÜniversitesiErzurum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5