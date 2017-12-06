ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde, "içeriği olmadan kabul edildiği" öne sürülen doktora tezine ilişkin incelemenin yapılması amacıyla komisyon kurulduğu bildirdi.

Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitede 2015'de yapılan bir doktora tezinin "içindekiler" bölümü dışında içeriğinin bulunmamasına rağmen kabul edildiği yönünde bazı basın-yayın organları ile sosyal medyada haber ve yorumlar yer aldığı belirtildi.

Konunun incelenmesi amacıyla bir komisyon kurularak gerekli işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, sürecin rektörlük tarafından takip edildiği de kaydedildi.