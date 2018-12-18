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E-ticarette ürünler gibi veriler de hızlı ve hatasız taşınmalı

DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı’nda konuşan Medianova CEO’su Serkan Sevim, e-ticarette ürünlerin taşınmasına gösterilen özenin, verilerin taşınması aşamasında da gösterilmesi gerektiğini söyledi. Sevim, site ve uygulamaların düşük performansla çalışmasının müşteri deneyimini ve dolayısıyla satışları olumsuz etkilediğini belirtti.

E-ticarette ürünler gibi veriler de hızlı ve hatasız taşınmalı
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“E-ihracat odaklı yenilikçi ekonomi” temasıyla düzenlenen DHL Uluslararası E-ihracat Konferansı’nda bir konuşma yapan Medianova CEO’su Serkan Sevim, yeni ekonomi içinde performansın da bir ürün olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. 

Sevim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da Medianova’nın canlı yayın altyapısı ile internet üzerinden sunum yaptığı etkinliğin bini aşkın katılımcısının ilgi ile takip ettiği konuşmasında, içerik dağıtımın bir anlamda dijital lojistik anlamına geldiğini söyledi. Veri paketlerinin gecikme ve kayıp olmadan taşınmasının site ve uygulamaların performansı üzerindeki etkisini vurgulayan Serkan Sevim, şunları söyledi:

“Kullanıcı deneyimini etkileyen başlıca faktörlerden biri de performans. Bugün internet üzerinden satış yapanlar için siteleri ve uygulamaları birer dijital dükkan konumunda. Müşteriye iyi bir deneyim yaşatmak ve satışları artırmak için fiziksel mağazada birçok konuya dikkat edildiği gibi, dijital dükkanın da performansına dikkat edilmesi gerekiyor çünkü e-ticarette performansa olan ihtiyaç günden güne artıyor. Ziyaretçilerin yüzde 46’sı, yavaş çalışan bir internet sitesini tekrar ziyaret etmeyeceğini belirtirken, yüzde 52’si yaşadıkları olumsuz deneyimi yakınları ile paylaşacağını, yüzde 44’ü ise marka hakkındaki algılarının negatif olacağını belirtiyor. 

Düşük performansın müşteri deneyimi ve satışlar üzerindeki etkisinin bunlarla da sınırlı olmadığının altını çizen Sevim, “Kargoda yaşanan gecikme gibi aksaklıkların online alışveriş deneyimini baltalaması gibi, site ve uygulamalardaki milisaniyelik gecikmelerin de müşteri ve yaşadığı deneyim üzerinde benzer etkileri var. E-ticarette satışların artması için, ürünlerin taşınmasına gösterilen özen, verilerin taşınmasına da gösterilmeli. Biz Medianova’yı dijital dünyanın taşıyıcısı olarak görüyoruz; tıpkı bir kargo şirketi gibi hızlı ve hatasız teslimat sağlayabilmek için altyapımıza sürekli yatırım yapıyoruz.”
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