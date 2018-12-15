Facebook, Watch Platformu İçin En Güncel Verileri ve Bir Dizi Yeniliği Paylaştı 2018 yılında Watch platformunu dünyanın dört bir yanındaki tüm ülkelerde kullanıma sunan Facebook, Watch platformu için en güncel verileri, platformda yapacağı bir dizi güncellemeyi ve video stratejisiyle ilgili birçok detayı paylaştı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:15