Facebook, Watch Platformu İçin En Güncel Verileri ve Bir Dizi Yeniliği Paylaştı

Küresel olarak kullanıma sunulması üzerinden üç ay geçen Facebook Watch için paylaşılan en güncel veriler şöyle:
- Her ay 400 milyondan fazla insan Watch’da en az bir dakika geçiriyor.
- Her gün 75 milyondan fazla insan Watch’da en az bir dakika geçiriyor ve bu 75 milyon günlük ziyaretçi Watch’da ortalama 20 dakikadan fazla kalıyor.
Facebook ayrıca, içerik üreticilerinin, yayıncıların ve insanların diğer hayranlarla birlikte yeni videoları izlemelerine olanak sağlayan Premieres’i başlattı ve oy verme ve oyunlaştırma araçlarıyla, içerik üreticilerine hayranları için eğlenceli, eşsiz ve etkileşimli içerikler üretme fırsatını sundu. Şirket, önümüzdeki aylar için, bu sosyal deneyimlerin daha fazlasını Watch için de sunmaya ve arkadaşlarla video bulup beraber izlemeyi kolaylaştırmaya odaklanıyor.
Aynı zamanda, Facebook’taki video deneyimini bütünleştirmek adına da çalışan Facebook, bu çalışmalarının bir parçası olarak, önümüzdeki aylarda mobilde bir video izlerken arkaplanı koyulaştırma gibi yenilikleri test ederek, izleme deneyimlerini tek bir çatı altında bütünleştirecek.
Facebook ayrıca, insanların Watch’ı birçok zeminde bulabileceğini de duyurdu. Ağustos adında mobilde küresel çapta kullanıma giren Watch’a artık masaüstünden ve Facebook Lite üzerinden ulaşılabilecek.
Facebook’un içerik üreticileri, yayıncılar, reklamverenler ve kullanıcılar için duyurduğu diğer yenilikler ise şöyle:
- Ağustos ayında öncelikle beş ülkede duyurulan reklam araları, dünyanın dört bir yanındaki 40 ülkede uygun sayfalarda da kullanıma sunuluyor.
- Yayıncıların ve içerik üreticilerinin Facebook’ta para kazanabilecekleri yolların sayısını artırmak adına Facebook, reklam aralarını dünyanın dört bir yanından daha çok video üreticisine ulaştıracak ve yeni reklam arası yerleştirmelerini test edecek. Ayrıca, Marka İşbirliği Yöneticisi daha çok ülkede kullanıma sokulacak.
Facebook Watch ile insanların değer verdikleri videoları, görmek istedikleri video üreticilerini ve bağlantı kurabilecekleri diğer hayranları bulmak için ziyaret edebilecekleri bir varış noktası yaratmayı amaçlayan Facebook, bu misyonunu 2019’da da devam ettirecek.