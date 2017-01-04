Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Fitness bilekliği yüzüğe sığdı

- ABD'de bir teknoloji firması uyku ve fitness programını izleyebilen, kalp atış hızını ölçebilen "akıllı yüzük" tasarladı

Fitness bilekliği yüzüğe sığdı

ANKARA (AA) - ABD'de bir teknoloji şirketi, uyku ve fitness programını izleyebilen, kalp atış hızını ölçen "akıllı yüzük" geliştirdi.

Merkezi San Francisco'da bulunan teknoloji şirketi Motiv, bir fitness bilekliğinin sahip olduğu birçok özelliği titanyum yüzüğe sığdırdı.

Spor etkinliklerinde atılan adımı, harcanan kaloriyi ve mesafeyi ölçebilme özelliklerinin yanı sıra kullanıcının uyku saatlerini de kaydedebilen yüzük, içine yerleştirilen optik alıcı sayesinde kalp atış hızını da ölçebiliyor.

Şarjı beş güne kadar dayanan yüzük, 50 metreye kadar su geçirmeyecek biçimde tasarlandı. ABD'de ön satışı yapılan ve fiyatı 199 dolar olarak belirlenen yüzüğün kırmızı altın ve barut rengi seçenekleri bulunuyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Akıllı YüzükFitnessİOSKalp Atış HızıMotivSan Francisco
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.