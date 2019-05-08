Geleceğin bilim insanları, projelerini sergiledi

MEF Eğitim Kurumları tarafından, bu yıl 28.’si düzenlenen “Uluslararası Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması”nın açılış töreni, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve iş dünyasından birçok yöneticinin katılımı ile 07 Mayıs 2019, Salı günü (bugün) MEF Üniversitesinde gerçekleşti.



Bu yıl 28.’si gerçekleşen uluslararası bilim yarışmasında, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yurt içinden ve yurt dışından başvuruda bulunan 701 proje arasından, toplam 90 proje finale kaldı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeden 152 lise öğrencisi, açılış töreni sonrasında üç gün boyunca birbirinden yaratıcı projelerini sunacakları stantlarının başına geçtiler. Geliştirdikleri bilimsel ve inovatif projeler ile yarışarak ülkelerini ve okullarını temsil edecek olan öğrencilerin projeleri, 09 Mayıs 2019, Perşembe gününe kadar 10:00-17:00 saatleri arasında MEF Üniversitesinde sergilenerek yarışacak ve ücretsiz gezilebilecek.



MEF Eğitim Kurumlarının ülkemizde ve tüm dünyada fen bilimleri öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri keşfetmek ve onları bilimsel araştırmalara yönlendirmek amacıyla 1992 yılından bu yana organize edilen “Uluslararası Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması”nın 28. yıl heyecanı başladı. 07 Mayıs 2019, Salı (bugün) MEF Üniversitesinde gerçekleşen açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, ‘‘Ben bu yarışmayı çok önemsiyorum. Üniversiteye hazırlık dönemimde Dr. İbrahim Arıkan’ın kitaplarından faydalandık. Kendisinin üzerimizde emeği var.’’ dedi. Usta ‘‘Sıradan işlerle büyük işler yapamayız. Dünyada ben de varım demek lazım. Geleceğin dünyasını inşa etmeliyiz. Ben gençlikten ümitliyim” dedi.



Proje Yarışması açılışının onur konuğu olan TTGV Yönetim Kurulu Başkanı, Vestel Yönetim Kurulu Danışmanı, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, proje yapan öğrencilere sınırlarını zorlamalarını istedi. Gençlerin 3 konuda devrim yapmaları gerektiğini iletti. Endüstriyel, Dijital ve Bilişim. Bu üç konuda yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti. Sayın Ultav, ‘‘Gelişimde dikkat edilmesi gereken başka bir 3 boyut daha var. Akıllandırma, Sürtünmesiz Tedarik, Sürdürülebilir Sistemler. Akıllandırılması gereken bir dünya ile yan yana oturuyoruz. Lütfen bunun üzerine düşünün gençler’’ dedi.



MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fevzi Ünal açılışta yaptığı konuşmada “Yarışma 28 yıldır devam ediyor. Bu yıl Türkiye dahil 15 farklı ülkeden 90 proje finale kalmayı başardı. Geleneksel olan yarışmamız Türkiye için çok güzel bir örnek” diye konuştu.



07 – 08 – 09 Mayıs 2019 tarihlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında MEF Üniversitesinde sergilenerek yarışacak ve ücretsiz gezilebilecek. Sergilenmeye değer bulunan finalist projeler arasında bu yıl; yeşil sentez yoluyla biyomedikal, atık su arıtımı ve sensör amaçlarıyla üretilmiş nanoteknolojik malzemeler, işlevsel polimer ve kompozitlerin üretimi, kontrollü ilaç salım araçları ve enerji alanında yapay fotosentez araçları, doğal kaynakların biyoteknolojik, tedavi ve çevre uygulamalarındaki etkileri, veri bilgisinin yazılımla birleştirilmesine dayalı uygulamalar, doku mühendisliği, hastalık ilişkili temel bilim mekanizmaların araştırılması, bilinen deneysel teknikler ile toplum yararına hizmet edebilecek, problemlere özgün çözümler sunan, yeni ve özgün ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi ile ilgili projeler dikkat çekiyor.



Bilim dünyasının seçkin akademisyenlerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 10 Mayıs 2019, Cuma günü MEF Okulları Ulus Kampüsünde gerçekleşecek törende verilecek ödüller ve geleceğe yön verecek projelerle ilgili tüm ayrıntılara www.mefproje.com adresli resmi web sitesinden ulaşılabilir.