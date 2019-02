Geleceğin teknolojileri görücüye çıkıyor

FIT’19 kapsamında, üretimden dağıtıma tüm endüstriyel süreçlerde teknolojinin gücünü üretime taşıyan yenilikçi çözümler, 8 ayrı kategoride ziyaretçilere tanıtılacak. Fuar, “Hayal Et,Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı” söylemi ile hem Türkiye’deki teknolojik hayal gücünü harekete geçirmeyi hem de üreticinin uluslararası rekabet gücünü yükselterek sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyor.



Endüstrinin kalbi, 21-24 Şubat’ta İzmir’de atacak. Otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunan FIT’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı (Future Industrial Technologies Fair ’19), 21 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açıyor.



Dijital dönüşümün uzmanları FIT Zirve’de



İş süreçlerinin ve modellerinin yanı sıra organizasyonel yapıdan pazarlamaya kadar tüm alanlarda, dijital teknolojilerin yarattığı imkanları kullanarak daha verimli sonuçlar elde etme hedefini ifade eden “dijital dönüşüm” kavramı, fuarın odak noktasını oluşturuyor. Fuar kapsamında düzenlenecek olan FIT Zirve’de de bu yıl, dijital dönüşüme rehberlik edecek konferanslar öne çıkıyor.



Fuar ziyaretçileri, 21 Şubat Perşembegünü saat 14.30’da “Hayatımız 4.0: Nasıl Dijitale Dönüşürüz?” başlığı altında GarageATLAS Tech&Design’ın kurucusu Ahmet Burçin Gürbüz’ün deneyiminden yararlanma fırsatı bulacak. Gürbüz, iş geliştirme kalıplarından insan kaynakları ve pazarlama birimlerine kadar tüm iş süreçlerinde nasıl bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu ortaya koyacak.



22 Şubat Cuma günü saat 13.30’da ise akademisyen, ekonomist ve yazar Prof.Dr.Emre Alkin, “Dijital Dönüşüme Uyum Sağlamak” başlıklı konuşmasında FIT’19 ziyaretçilerine, planlamadan deneyimlemeye, kontrolden inisiyatif vermeye geçen anlayışların sanayi 4.0 ile uyumlandırılması konusunda ipuçları verecek.



FIT Zirve’de bu yıl ayrıca “Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücü”, “İmalat Sektöründe Adil Kadın İstihdamı”, “Ekonomik Teşvikler ve İş Modelleri”, “İşbirlikçi Robotlar, Cobotlar ve Otonom Depolar” gibi konu başlıkları, alanının uzmanı konuşmacılar tarafından ziyaretçilerle paylaşılacak.



Melis Üstün Hanay: “Türkiye sanayisi için geleceği gerçeğe dönüştürme zamanı”



Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nın arkasındaki fikir altyapısını şöyle açıklıyor: Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı yerli organizasyonu olan Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı tam da bu yüzden önemsiyoruz. ‘Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı’ yaklaşımını öneriyor, katılımcı ve ziyaretçilerimizi bu amaçla bir araya getiriyoruz.



Melis Üstün Hanay: “Fuarcılık sektörü olarak misyonumuz, sanayinin kaldıracı olan beyin gücümüz ile vizyoner üreticilerimizi en verimli ve işlevsel şekilde buluşturmak”

Üstün Hanay, bu fuar ile üstlendikleri misyonu ise şöyle özetliyor: “Geçtiğimiz yıl fuarımızda farklı sektörlerden 152 katılımcı firma ve 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık. İstanbul’un karmaşasından uzak, çok daha konforlu ve Türkiye’nin her yerinden zahmetsizce erişilebilen bir fuar alanında bulunmamız da en önemli avantajlarımızdan biri. Fuarımızın bu yıl da tüm katılımcı firmalara maksimum görünürlük sağlayacağını ve ziyaretçilerimize ufuk açan çözümler sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.”



21-24 Şubattarihleri arasında saat 10.00’dan itibarenziyaret edilebilecek FIT ’19-Geleceğin Teknolojileri Fuarı, Ege Bölgesi’ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de düzenlenecek.

Fuar ile ilgili ayrıntılı bilgi ve online kayıt/e-randevu için: https://www.fitfuar.com/

Editöre Not: FIT ’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı çatısı altında aşağıdaki 8 fuar yer alacaktır.



OTOMASYON FUARI

Entegre Otomasyon Sistemleri

Hareket ve Kontrol Sistemleri

Proses ve Enerji Otomasyonu Sistemleri

Robot Teknolojileri

Dijitalleşme Çözümleri

Endüstriyel Yazılımlar, Donanımlar ve IT Çözümleri

Sunucu ve Veri Depolama Altyapı Sistemleri

Kontrol Sistemleri, PLC, Scada

Endüstriyel Data İşleme Sistemleri

Endüstriyel 3 Boyutlu Yazıcılar

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Lazer Teknolojisi

Elektrik Enerjisi Üretim Sistemleri, Yenilenebilir Enerji

Transformatörler, Akümülatörler ve KGK’ları

Elektrik Motorları, Frekans Inverterleri, Motor Sürücüler

Dişliler ve Mekanik Sürücü Sistemleri

Elektrik Enerjisi İletimi için Kablolar ve Ekipmanlar

Elektrik Enerjisi Dağıtımı için Şalt Malzemeleri

Elektrik ve Opto Elektronik Komponentler

Elektrik ve Elektronik Test ve Ölçü Cihazları

Aydınlatma Ekipmanları

Elektrik, Elektronik ve Enerji Alanlarında Mühendislik Hizmetleri

Geçiş Kontrol Sistemleri

CCTV IP (Kapalı Devre Televizyon Sistemleri)

Yangın Güvenliği ve İhbar Sistemleri

Acil Çıkış Sistemleri

Yapısal Kablolama

Intercom Sistemler

Video ve Audio Sistemler

Aydınlatma Otomasyonu

Mekanik Otomasyon

Ortam İzleme Çözümleri

Veri Merkezi İzleme Sistemleri

Enerji İzleme Sistemleri

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler, Elemanları ve Hizmetler

Hidrolik Pompaları, Tertibatları, Motorları

Hidrolik Silindirleri

Hidrolik Vanalar ve Filtreler

Hidrolik Tesisat Malzemeleri

Komple Hidrolik Sistemler

Su Hidroliği Elemanları

Pnömatik Silindirler

Pnömatik Motorlar

Pnömatik Basınç Kontrolörleri, Transmitterları

Pnömatik Valfler

Pnömatik Motorlar

Pnömatik Akış Kontrol Sistemleri

Metal İşleme Makinaları Hareket ve Kontrol Sistemleri

El Aletleri

Fabrika ve Atölye Ekipmanları

Basınçlı Hava Sistemleri

İş Güvenliği Ekipmanları

Kaynak Makinaları ve Ekipmanları

Kesme Makinaları ve Ekipmanları

Kaynak Otomasyon Sistemleri

Kaynak ve Dolgu Malzemeleri

Yüzey Temizleme / Ön İşlem Malzeme ve Ekipmanı

Boya ve Plastik Kaplama Sistemleri

Galvaniz Sistemleri

Boya, Vernik ve Kaplama Malzemeleri

Özel Yüzey Kaplama Teknolojileri

Yüzey Teknolojileri Hizmetleri