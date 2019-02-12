Geleceğin teknolojileri görücüye çıkıyor

FIT’19 kapsamında, üretimden dağıtıma tüm endüstriyel süreçlerde teknolojinin gücünü üretime taşıyan yenilikçi çözümler, 8 ayrı kategoride ziyaretçilere tanıtılacak. Fuar, “Hayal Et,Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı” söylemi ile hem Türkiye’deki teknolojik hayal gücünü harekete geçirmeyi hem de üreticinin uluslararası rekabet gücünü yükselterek sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyor.
Endüstrinin kalbi, 21-24 Şubat’ta İzmir’de atacak. Otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunan FIT’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı (Future Industrial Technologies Fair ’19), 21 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açıyor.
Dijital dönüşümün uzmanları FIT Zirve’de
İş süreçlerinin ve modellerinin yanı sıra organizasyonel yapıdan pazarlamaya kadar tüm alanlarda, dijital teknolojilerin yarattığı imkanları kullanarak daha verimli sonuçlar elde etme hedefini ifade eden “dijital dönüşüm” kavramı, fuarın odak noktasını oluşturuyor. Fuar kapsamında düzenlenecek olan FIT Zirve’de de bu yıl, dijital dönüşüme rehberlik edecek konferanslar öne çıkıyor.
Fuar ziyaretçileri, 21 Şubat Perşembegünü saat 14.30’da “Hayatımız 4.0: Nasıl Dijitale Dönüşürüz?” başlığı altında GarageATLAS Tech&Design’ın kurucusu Ahmet Burçin Gürbüz’ün deneyiminden yararlanma fırsatı bulacak. Gürbüz, iş geliştirme kalıplarından insan kaynakları ve pazarlama birimlerine kadar tüm iş süreçlerinde nasıl bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu ortaya koyacak.
22 Şubat Cuma günü saat 13.30’da ise akademisyen, ekonomist ve yazar Prof.Dr.Emre Alkin, “Dijital Dönüşüme Uyum Sağlamak” başlıklı konuşmasında FIT’19 ziyaretçilerine, planlamadan deneyimlemeye, kontrolden inisiyatif vermeye geçen anlayışların sanayi 4.0 ile uyumlandırılması konusunda ipuçları verecek.
FIT Zirve’de bu yıl ayrıca “Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücü”, “İmalat Sektöründe Adil Kadın İstihdamı”, “Ekonomik Teşvikler ve İş Modelleri”, “İşbirlikçi Robotlar, Cobotlar ve Otonom Depolar” gibi konu başlıkları, alanının uzmanı konuşmacılar tarafından ziyaretçilerle paylaşılacak.
Melis Üstün Hanay: “Türkiye sanayisi için geleceği gerçeğe dönüştürme zamanı”
Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nın arkasındaki fikir altyapısını şöyle açıklıyor: Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı yerli organizasyonu olan Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı tam da bu yüzden önemsiyoruz. ‘Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı’ yaklaşımını öneriyor, katılımcı ve ziyaretçilerimizi bu amaçla bir araya getiriyoruz.
Melis Üstün Hanay: “Fuarcılık sektörü olarak misyonumuz, sanayinin kaldıracı olan beyin gücümüz ile vizyoner üreticilerimizi en verimli ve işlevsel şekilde buluşturmak”
Üstün Hanay, bu fuar ile üstlendikleri misyonu ise şöyle özetliyor: “Geçtiğimiz yıl fuarımızda farklı sektörlerden 152 katılımcı firma ve 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık. İstanbul’un karmaşasından uzak, çok daha konforlu ve Türkiye’nin her yerinden zahmetsizce erişilebilen bir fuar alanında bulunmamız da en önemli avantajlarımızdan biri. Fuarımızın bu yıl da tüm katılımcı firmalara maksimum görünürlük sağlayacağını ve ziyaretçilerimize ufuk açan çözümler sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.”
21-24 Şubattarihleri arasında saat 10.00’dan itibarenziyaret edilebilecek FIT ’19-Geleceğin Teknolojileri Fuarı, Ege Bölgesi’ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de düzenlenecek.
Fuar ile ilgili ayrıntılı bilgi ve online kayıt/e-randevu için: https://www.fitfuar.com/
Editöre Not: FIT ’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı çatısı altında aşağıdaki 8 fuar yer alacaktır.
OTOMASYON FUARI
- Entegre Otomasyon Sistemleri
- Hareket ve Kontrol Sistemleri
- Proses ve Enerji Otomasyonu Sistemleri
- Robot Teknolojileri
- Dijitalleşme Çözümleri
- Endüstriyel Yazılımlar, Donanımlar ve IT Çözümleri
- Sunucu ve Veri Depolama Altyapı Sistemleri
- Kontrol Sistemleri, PLC, Scada
- Endüstriyel Data İşleme Sistemleri
- Endüstriyel 3 Boyutlu Yazıcılar
- Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
- Lazer Teknolojisi
- Elektrik Enerjisi Üretim Sistemleri, Yenilenebilir Enerji
- Transformatörler, Akümülatörler ve KGK’ları
- Elektrik Motorları, Frekans Inverterleri, Motor Sürücüler
- Dişliler ve Mekanik Sürücü Sistemleri
- Elektrik Enerjisi İletimi için Kablolar ve Ekipmanlar
- Elektrik Enerjisi Dağıtımı için Şalt Malzemeleri
- Elektrik ve Opto Elektronik Komponentler
- Elektrik ve Elektronik Test ve Ölçü Cihazları
- Aydınlatma Ekipmanları
- Elektrik, Elektronik ve Enerji Alanlarında Mühendislik Hizmetleri
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- CCTV IP (Kapalı Devre Televizyon Sistemleri)
- Yangın Güvenliği ve İhbar Sistemleri
- Acil Çıkış Sistemleri
- Yapısal Kablolama
- Intercom Sistemler
- Video ve Audio Sistemler
- Aydınlatma Otomasyonu
- Mekanik Otomasyon
- Ortam İzleme Çözümleri
- Veri Merkezi İzleme Sistemleri
- Enerji İzleme Sistemleri
- Hidrolik ve Pnömatik Sistemler, Elemanları ve Hizmetler
- Hidrolik Pompaları, Tertibatları, Motorları
- Hidrolik Silindirleri
- Hidrolik Vanalar ve Filtreler
- Hidrolik Tesisat Malzemeleri
- Komple Hidrolik Sistemler
- Su Hidroliği Elemanları
- Pnömatik Silindirler
- Pnömatik Motorlar
- Pnömatik Basınç Kontrolörleri, Transmitterları
- Pnömatik Valfler
- Pnömatik Motorlar
- Pnömatik Akış Kontrol Sistemleri
- Metal İşleme Makinaları Hareket ve Kontrol Sistemleri
- El Aletleri
- Fabrika ve Atölye Ekipmanları
- Basınçlı Hava Sistemleri
- İş Güvenliği Ekipmanları
- Kaynak Makinaları ve Ekipmanları
- Kesme Makinaları ve Ekipmanları
- Kaynak Otomasyon Sistemleri
- Kaynak ve Dolgu Malzemeleri
- Yüzey Temizleme / Ön İşlem Malzeme ve Ekipmanı
- Boya ve Plastik Kaplama Sistemleri
- Galvaniz Sistemleri
- Boya, Vernik ve Kaplama Malzemeleri
- Özel Yüzey Kaplama Teknolojileri
- Yüzey Teknolojileri Hizmetleri
- Malzeme Kaldırma ve Taşıma Sistemleri
- Depolama Sistemleri
- Paketleme, Toplama ve Tartma Sistemleri
- Lojistik, Intralojistik ve Yazılım Sistemleri
- Taşımacılık