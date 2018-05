Geleceğin teknolojilerini ürettiler



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Kahramanları Derneği ve İZFAŞ tarafından düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı’nın Türkiye buluşması, 16 farklı ilden 109 takımın katılımıyla gerçekleşti.



Gençleri yaratıcılık, tasarım ve problem çözme becerilerini eğitici robot yarışmaları ve aktivitelerle geliştirmek için bir araya getiren Dünya Robot Olimpiyatı’nın Türkiye’deki buluşma adresi fuarizmir oldu. “Gıda Meselesi” teması altında birleşen öğrenciler, “Hassas Uygulamalı Tarım”, “Gıda Dağıtımı” kategorilerinde geliştirdikleri robotlarla oyun masalarında kendilerine verilen görevleri tamamlamaya çalışırken, açık kategoride de açlık sorununu çözmek için projeler ürettiler. Futbol kategorisinde ise, maç yapmak üzere kodlanmış kaleci ve oyuncu robotlar yarıştı. Yaşları 10 ila 18 arasında değişen 304 genç bilim kahramanı, geliştirdikleri robotlar ve sundukları çözümler ile gelecek teknolojilerinin kullanıcısı değil üreticisi olacaklarını kanıtladı.



2004 yılında birkaç Asya ülkesinde başlayan ve 15 yılda dünyada 60’ın üzerinde ülkede 22 bin takımın katılımıyla küresel bir oluşuma dönüşen Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad - WRO) gençlere bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecekleri ve ifade edebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefliyor. Turnuva bu yıl “Açık Kategori Gençler”, “Açık Kategori Yıldızlar”, “Kurallı Kategori Gençler”, “Kurallı Kategori Yıldızlar” ve “Futbol” olmak üzere beş dalda 16 farklı ilden 109 takımın katılımıyla gerçekleşti. “Gıda Meselesi” teması kapsamında bir araya gelen öğrenciler, “Hassas Uygulamalı Tarım” ve “Gıda Dağıtımı” ile ilgili masalarda kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere robotlar tasarlarken, “Futbol” masasında da yine ikili takımlar halinde futbol oynamak üzere tasarladıkları kaleci ve oyuncu robotlar yer aldı. Tüm masalarda kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere kodlanmış robotların performansı değerlendirildi.





Açlık sorununa çözüm aradılar

Görevleri tamamlamak için yazılım ve donanımsal özelliklere sahip robotlar geliştirmenin yanı sıra gençler, tema kapsamında yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmek için projeler de ürettiler. Açık Kategori’de yer alan takımlar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan “Açlığa Son” kapsamında yine robotik teknolojiyi kullanarak ürettikleri projelerle dünyanın önemli sorunlarından bir tanesinin farklı aşamalarına çözüm bulmaya çalıştı. Dünya liderlerinin önümüzdeki 15 yıl içinde yeryüzünün var oluşunu sürdürebilmesi için acilen uygulanması gereken 17 kritik hedeften biri olarak belirlediği açlık sorununa çözüm önerisi sunan 25 proje arasından yıldızlarda birinciliği gıda zehirlenmesini önleyen ilaçlama sistemi ile uzun vadede insanların refahını amaçlayan projeleri ile Eye Of The Storm alırken; gençlerde ise ambalajlı ürünlerin içeriğini tüm detaylarıyla tüketiciye sunmak üzere geliştirdikleri QR kod ile tüketiciye gıda güvencesi sağlayan Magnatech Sigma elde etti.



11 takım uluslararası turnuvalara gidecek

WRO 2018 Türkiye’de farklı kategorilerden toplam 11 takım uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazandı. Kurallı Gençler, Kurallı Yıldızlar, Açık Gençler, Açık Yıldızlar ve Futbol kategorilerinde sırasıyla birincilik elde eden Spectrum Cast, Robarmy 4, Magnatech Sigma, Eye Of The Storm, Mc Football Team takımları, 16-18 Kasım 2018 tarihinde Tayland’da düzenlenecek büyük finale katılacak.



Kurallı Gençler, Kurallı Yıldızlar ve Futbol kategorilerinde sırasıyla ikincilik ödülünü alan Enkatech Junior Lego Team, BİLSEM-10 ve Junior Robotics 30 Ağustos – 2 Eylül 2018 tarihinde Filipinler’deki uluslararası turnuvalara giderken, Açık Gençler ve Açık Yıldızlar kategorilerinde ikincilik ile Kurallı Yıldızlar Kategorisinde üçüncülük ödülünü alan Fobofuries 2, RoboTed 3 ve Robomer 20-25 Temmuz 2018 tarihinde Çin’de düzenlenecek olan 15. Dünya Robot Olimpiyatı’na katılma hakkı elde etti.



Çocukların ilgisinin her geçen yıl daha da arttığına değinen Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yıkıcı Yurtsever, “Geçen sene 69 takım vardı, bu sene 109 takım var. Yüzde 50’ye yakın bir büyüme yaşadık. Çocuklar, her şeyi kendileri yapıyor. Her biri en küçük parçasına kadar robotlarını bozup sıfırdan inşa ediyor, hatalı giden ya da eklemek istedikleri parçaları ekliyor. Çocuklara robotik, teknoloji, algoritmik düşünme gibi birçok alanda çok büyük faydası olan bir program... Bilim Kahramanları Buluşuyor - FLL ile başlanırsa çocukların tüm yılına yayılabilecek etkinlikler bunlar. Dönem içerisinde robotik, kodlama ile ilgili bir şeyler yapabilme imkânı elde ediyor” dedi.



Bu senenin temasını oldukça önemli bulduğunu ifade eden Yurtsever, “Çocuklar robotik alanında kendilerini geliştirirken aynı zamanda dünyadaki önemli meselelerle ilgili erken yaşta farkındalık yaşıyor. Küresel hedefler konusu çok kıymetli bir konu. Bu senenin teması, yaşadığımız dünyada çok büyük bir sorun. Çocukların bunlar üzerine düşünmesi gelecek açısından çok önemli ” dedi