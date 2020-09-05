Gençler roketlerini ateşledi

Heyecanlı anlara sahne olan atışlar nefes kesti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Tübitak SAGE Müdürü Gürcan Okumuş entegrasyon alanında hazırlanan tüm takımları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Entegrasyon alanının ardından atış izleme alanına geçerek roket atışlarını yerinde izlediler. Tuz Gölü’nde bugün roket atışı gerçekleştiren altı takım için geri sayım yapılarak gözünü gökyüzüne diken gençlerin heyecanına ortak oldular.

Roketlerin ateşlenmesinin ardından ilk olarak konuşma yapan Selçuk Bayraktar; “2020 yılında Teknofest yarışmalarına başvuran öğrencilerimizin sayısı 100 bin oldu. Bugün 5 bin öğrencimiz 21 farklı alanda yarışıyorlar. Bugün Teknofest’i düzenleyen 63 farklı kurum var. Bunlardan bir kısmı yarışma düzenleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yarışmalar geleceğin trendi olan teknoloji alanlarında genç kardeşlerimizi hazırlamaya, meraklarını ve heyecanlarını arttırmaya yönelik düzenleniyor. Bu yıl ilgi çok daha büyük oldu. İnşallah bu yıl yarışmalarımızı Gaziantep’te tamamlayarak finalimizi 24-27 Eylül’de gerçekleştireceğiz. Tabi bu yıl pandemi şartlarına uygun bir şekilde tamamlayacağız. Üç bin kadar öğrencimiz Gaziantep’te hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sağlık bakanlığımızın denetiminde yarışmalarını sonlandıracaklar. Bugün öncelikle burada yarışan genç kardeşlerime, bu yarışmayı düzenleyen Roketsan ve Tubitak SAGE’ye, burada bizlerle beraber olan basın mensuplarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum.”

Sn. Selçuk Bayraktar’ın konuşmasından sonra konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ise; “ İkinci yılında dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan Teknofest’in üçüncü yılı kapsamında roket yarışmalarını izlemek üzere Tuz Gölü’ndeyiz. Teknofest ülkemizde büyük coşku oluşturan bir festival. Biz festivalimizin düzenleyici kuruluşları olarak Teknofest’i Anadolu’ya yaymanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sene festivalimizin finalini Gaziantep’te gerçekleştiriyoruz. Aslında orada sergilerle, hava gösterileriyle dolu dolu bir festival hazırlıyorduk. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle bu sene sadece yarışmalarla kısıtlı bir festival düzenliyoruz. Ama Anadolu’da bu heyecanı bundan sonraki senelerde devam ettireceğiz. Roket yarışmamızda ise gençlerimiz roketlerini 1500 metreye, 3000 metreye ateşliyorlar ve önümüzdeki günlerde yüksek irtifa dediğimiz 6000 metreye çıkarmaya çalışacaklar. İnşallah bu yarışmalarla biz gençlerimizin heyecanını diri tutmaya devam edeceğiz. Buradan bu yarışmalara katkı sağlayan kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar gençlerimize yatırım yaparak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyorlar. Tabi Aksaray’dayız Aksaray Valimize ve belediyemize de destekleri için çok teşekkür ediyoruz.”



Teknofest 2020 kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına Türkiye’de 81 ilden 20.197 takım başvuru yaptı. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına katılan 100 bin genç geliştirdikleri projeler ile geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. 1-13 Eylül tarihleri arasında Tuz Gölü’nde yapılan roket yarışması alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Yüksek İrtifa Kategorisinde takımlar, 20.000 feet irtifaya atış yapıyor. Yarışma kapsamında alçak irtifa için 262, orta irtifa için 207 ve yüksek irtifaya ulaşacak roket tasarlamak için 47 takım başvurdu. Roket yarışmasına üç ayrı irtifa kategorisi için başvuruda bulunan toplam 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen 82 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katıldığı yarışmada bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Sitare Takımı ve Çelikyay Uzay ve Havacılık Takımı orta irtifada roket atışlarını gerçekleştirirken; Baybars Roket Takımı, ÖTÜKEN Takımı, Vefa İnsansız Sistemler Takımı ve Konya BİL-TEK takımı ise alçak irtifada roket atışlarını gerçekleştirdi.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 21 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Teknoloji yarışmalarına pandemiye rağmen bu yıl ise toplam 20.197 takım başvuru yaparak yeni bir rekor kırdı.

#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.