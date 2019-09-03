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GittiGidiyor'da her ay 15 yapı market ürünü en avantajlı fiyatlarla satışta

- GittiGidiyor'un kampanyası, elektrikli el aletlerinden aydınlatmaya, banyo ekipmanlarından elektrik ve tesisat malzemelerine kadar pek çok üründe kullanıcılara fırsatlar sunuyor

GittiGidiyor'da her ay 15 yapı market ürünü en avantajlı fiyatlarla satışta
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İSTANBUL (AA) - Avantajlı fiyatlarla 50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan e-ticaret sitesi GittiGidiyor, elektrikli el aletlerinden aydınlatmaya, banyo ekipmanlarından elektrik ve tesisat malzemelerine kadar her ayın ilk 15 gününde, 15 yapı market ürününde tüketiciyi en avantajlı fiyatlarla buluşturuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarını yeni kampanyalarla buluşturmayı sürdürüyor.

Yapı market kategorisine özel "15 günde 15 üründe en avantajlı fiyat" kampanyasını hayata geçiren platform, 1-15 Eylül'de elektrikli el aletleri, akülü el aletleri, ahşap ve metal işleme, elektrik ve tesisat, banyo ve aydınlatma kategorilerinde seçili 15 üründe en avantajlı fiyatları sunuyor.


- "Yapı market ve tadilat, GittiGidiyor'da en çok büyüyen kategori"


Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, yapı market ve tadilat kategorisinin GittiGidiyor'da en çok büyüyen kategori olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde işin profesyonellerinden evde tadilatını kendi yapanlara kadar tüm kullanıcılar, ev ihtiyaçlarını internetten kolayca sipariş verebiliyor. Yapı market ve tadilat kategorisi, son dönemde de en çok büyüyen kategorilerin başında yer alıyor. Biz de kullanıcılarımızın bu yoğun ilgisini göz önünde bulundurarak '15 günde 15 üründe en avantajlı fiyat' kampanyamızı başlattık. Her ayın ilk 15 gününde seçili 15 yapı market ürününü en avantajlı fiyatlarla kullanıcılarımıza sunacağız."

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