GTÜ'de öğrenciler TÜBİTAK desteği ile şirket kuruyor

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) girişimcilik ekosistemi için Ar-Ge projeleri üreten öğrenci ve akademisyenler, TÜBİTAK desteğiyle şirketler kuruyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kurulduğu günden bu yana lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile öğretim üyelerine teknoloji transfer desteği veren TTO ve TTM'nin girişimcilik ekosistemi için yeni projeler gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, GTÜ TTO’da yola çıkan öğrencilerin, Ar-Ge projelerini girişime dönüştürecek destekleri alarak şirketlerini kurdukları bildirildi.

Bu kapsamda, GTÜ TTO proje uzmanlarından Murat Şahin, Onur Aras ve doktora öğrencisi Nicat Cebrailoğlu'nun Ar-Ge projelerinin, TÜBİTAK 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) ile şirketleştiği ifade edilen açıklamada, projelere fikirden, ticarileştirmeye kadar ihtiyaç duyulan her türlü desteğin verildiği kaydedildi.

-"Şirketleşen tüm öğrencilerimizi kutluyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, üniversite olarak öğrenci ve öğretim üyelerinin, iş fikirlerini her zaman desteklediklerini belirtti.

Görgün, göreve geldiği 2014 yılından bu yana üniversitede üretilen bilginin katma değerli ürüne dönüşmesi için sürekli sanayi çevreleriyle iş birliği içinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebze TTM, Ar-Ge projelerini şirketleştirmek isteyen akademisyenlerimize destek veriyor. Türkiye’de Ar-Ge projelerinin nihai sonucunda ticarileşmenin olması gerekmektedir. Bu, ülkemiz için ekonomik gelişime de öncü bir rol olacaktır. Türkiye’nin her ne kadar üretim odaklı sanayi altyapısı olsa da hızla artan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile teknoloji tabanlı ürünlerde ortaya çıkmaktadır. GTÜ olarak öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin iş fikirlerini hayata geçirmek için destekler sunmaktayız. 2018 yılı içerisinde başlatacağımız 'Girişim Hızlandırma Programı2' ile iş fikirlerinin olgunlaşmasına destek olacağız. BİGG desteği alarak şirketleşen tüm öğrencilerimizi kutluyorum."

Gebze TTM Genel Müdürü Dr. Abdurrahman Güngör de girişimcilik ekosistemi içerisinde güçlü bir paydaş olduklarını bildirdi.

Güngör, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten de olacağını tecrübesine vardıklarını aktararak, "GTÜ, bünyesinde bulunan girişimci adayları ile GTÜ’yü Türkiye’nin en güçlü girişimci üniversitesi haline getireceğiz. Bu yıl BİGG desteği alan girişimci adaylarına başarılar diliyor, ülkemize sağlayacakları katma değerden dolayı minnettar olduğumu bildiriyorum." ifadelerini kullandı.



