GÜVEN DAMGASI SEKTÖRÜ YÜZDE 30 BÜYÜTÜR TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, geçtiğimiz gün uygulamaya alınan güven damgası ile, online alışverişin perakendedeki payının 2019’da en az yüzde 30 artacağını belirtti.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri, online alışverişçilerin yaklaşık yüzde 25’inin çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sorunların başında da sahte internet sitelerinin yaşattığı mağduriyetler geliyor. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, internetten alışverişte güven damgası uygulaması artık başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından e-ticaret sitelerine güven damgası verilecek. Yeni uygulama ile birlikte Ticaret Bakanlığı online alışveriş sitelerini bir teste tabi tutacak. Testi başarıyla geçen sitelerde 'güven damgası' yer alacak. E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak bu sembol o sitenin belli başlı güvenlik tedbirlerini almış olduğunu ve güvenilir bir site olduğunu kullanıcılara göstermek amacı ile kullanılacak. Güven damgası uygulaması ile 2019’da online alışverişin perakendedeki payının en az yüzde 30 artış göstereceğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Online alışverişte tesis edilen güven ortamı, vatandaşın e-ticaretin avantajlarından faydalanmaya daha istekli olmasını sağlayacaktır. 2019 içinde e-ticaret sektöründe yüzde 30’dan fazla büyüme bekliyoruz” dedi. Çiğdemli, güven damgası ile sitelerin yerine getirmesi gereken adımlar ve başvuru esasları hakkında bilgi verdi.

SİTELER NE YAPACAK?

E-ticaret siteleri Güven Damgası başvurusundan en çok 3 ay önce ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırmak zorunda olacak. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içeren tüm işlemler SSL ile gerçekleştirilecek. Satılan ürünün içeriği, stok bilgisi, malzemeleri ve ölçü bilgilerinin yanı sıra teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da sitede yer verilecek. Ayrıca ilgili ürünün kimler tarafından kullanılabileceği ve teknik bir desteğe ihtiyaç duyulduğunda kimler tarafından bu desteğin sağlanacağı da belirtilecek. Ürünlerin gerçek boyutlarının anlaşılmasını sağlayan görseller kullanılacak, kargo ve teslim süreleri konusunda bilgilendirme sağlanacak. Tüketicinin şikayet ve taleplerini iletebilmesi için sitede, telefon aracılığı ile ulaşabilecek müşteri hizmetleri bilgisi yer alacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Güven Damgası’nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları başvurularını GDS’ye (Güven Damgası Sağlayıcıları) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapması gerekiyor. Daha sonra Güven Damgası Sağlayıcıları tebliğde belirtilmiş olan şartların varlığını kontrol edecek. Sitedeki eksik maddeler tespit edilir ise ek süre verilecek. Güven Damgası Sağlayıcıları’nın 30 gün içerisinde başvuruyu sonuçlandırmaları gerekiyor. Başvuru olumlu sonuçlanırsa, sitenize Güven Damgası Sağlayıcıları sitesi ile bağlantılı bir sembol yerleştirilecek.

