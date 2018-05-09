Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan: - "Toplam 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu yapıldı Türkiye'de. Bunun ne demek olduğunu şöyle irdeleyebiliriz; yaklaşık 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 kat artış demek"

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, "Toplam 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu yapıldı Türkiye'de. Bunun ne demek olduğunu şöyle irdeleyebiliriz; yaklaşık 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 kat artış demek." dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi'nin Tekirdağ'da hayata geçirilmesiyle ilgili protokol törenle imzalandı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen imza töreninde konuşan Asan, 2017 yılında Türkiye'de 121 bin marka başvurusu yapıldığını, bunun da bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiğini söyledi.

Türkiye'nin son 6 yıldır en fazla marka başvurusu yapılan ülke olduğunu ifade eden Asan, "Burada yarattığımız katma değerden bahsetmiyorum sadece marka başvuruları. Marka başvurusunda dünyada da 6. sıradayız. Tasarım başvurularında Türkiye 46 bin tasarım başvurusuyla Avrupa'da ikinci sırada dünyada 4. sırada." dedi.

Asan, patent başvurularında geçen yıl yüzde 33 gibi önemli bir artış olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Türk Patent ve Marka Kurumuna 8 bin 600'ün üzerinde patent başvurusu yapıldı. Bunun yanında 3 bin 500 üzerinde faydalı modeli de eklediğimiz zaman toplam 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu yapıldı Türkiye'de. Bunun ne demek olduğunu şöyle irdeleyebiliriz; yaklaşık 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 kat artış demek. Patentte henüz istediğimiz noktaya gelemedik ancak bu oranın nereden nereye geldiğini göstermek için bir örnek vermek istedim. Diğer taraftan Tekirdağ'ın durumu nedir? 730 marka, 96 patent, 31 faydalı model başvurusu ve 382 tasarım başvurusuyla markada Türkiye 21.'si, patentte 10. Faydalı modelde 15. ve tasarımda Türkiye 12.'si olduğunu görüyoruz. Bunlar iyi sıralamalar ama Tekirdağ daha iyi yerlerde olabilir."

Habip Asan, Türkiye'de büyük şirketlerin aldığı 1 milyon tescilli marka, 500 bine yakın da tescilli tasarım bulunduğunun altını çizerek, "70 binin üzerinde faydalı ve patent tescili var, toplama baktığımız zaman tescilli 1 milyon 600 bin bir sinai mülkiyet portföyü envanteri oluşmuş durumda. Ama bunların çok büyük bir kısmı henüz reel ekonomiye kazandırılmamış." dedi.



- "Tekirdağ hem üretiyor hem de taşıyor"



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da Tekirdağ'ın önemli bir sanayi şehri olduğunu 12 organize sanayi bölgesi ile 1 Avrupa Serbest Bölge'yi bünyesinde barındırdığını belirterek, "Tekirdağ lojistik açısından da öneli bir kent. Yani Tekirdağ hem üretiyor hem de taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KOBİ'lerde inovasyon bilincini yaygınlaştırmak ve fikri mülkiyet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla Habip Asan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Ersan ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler arasında Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi protokolü imzalandı.

İmza törenin ardından Tekirdağ'da en çok patent, faydalı model ve marka başvurusunda bulunan kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.