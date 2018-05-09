Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi

- Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan: - "Toplam 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu yapıldı Türkiye'de. Bunun ne demek olduğunu şöyle irdeleyebiliriz; yaklaşık 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 kat artış demek"

Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi
TEKİRDAĞ (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, "Toplam 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu yapıldı Türkiye'de. Bunun ne demek olduğunu şöyle irdeleyebiliriz; yaklaşık 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 kat artış demek." dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi'nin Tekirdağ'da hayata geçirilmesiyle ilgili protokol törenle imzalandı.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen imza töreninde konuşan Asan, 2017 yılında Türkiye'de 121 bin marka başvurusu yapıldığını, bunun da bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiğini söyledi.
Türkiye'nin son 6 yıldır en fazla marka başvurusu yapılan ülke olduğunu ifade eden Asan, "Burada yarattığımız katma değerden bahsetmiyorum sadece marka başvuruları. Marka başvurusunda dünyada da 6. sıradayız. Tasarım başvurularında Türkiye 46 bin tasarım başvurusuyla Avrupa'da ikinci sırada dünyada 4. sırada." dedi.
Asan, patent başvurularında geçen yıl yüzde 33 gibi önemli bir artış olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:
"Türk Patent ve Marka Kurumuna 8 bin 600'ün üzerinde patent başvurusu yapıldı. Bunun yanında 3 bin 500 üzerinde faydalı modeli de eklediğimiz zaman toplam 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu yapıldı Türkiye'de. Bunun ne demek olduğunu şöyle irdeleyebiliriz; yaklaşık 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 kat artış demek. Patentte henüz istediğimiz noktaya gelemedik ancak bu oranın nereden nereye geldiğini göstermek için bir örnek vermek istedim. Diğer taraftan Tekirdağ'ın durumu nedir? 730 marka, 96 patent, 31 faydalı model başvurusu ve 382 tasarım başvurusuyla markada Türkiye 21.'si, patentte 10. Faydalı modelde 15. ve tasarımda Türkiye 12.'si olduğunu görüyoruz. Bunlar iyi sıralamalar ama Tekirdağ daha iyi yerlerde olabilir."
Habip Asan, Türkiye'de büyük şirketlerin aldığı 1 milyon tescilli marka, 500 bine yakın da tescilli tasarım bulunduğunun altını çizerek, "70 binin üzerinde faydalı ve patent tescili var, toplama baktığımız zaman tescilli 1 milyon 600 bin bir sinai mülkiyet portföyü envanteri oluşmuş durumda. Ama bunların çok büyük bir kısmı henüz reel ekonomiye kazandırılmamış." dedi.

- "Tekirdağ hem üretiyor hem de taşıyor"

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da Tekirdağ'ın önemli bir sanayi şehri olduğunu 12 organize sanayi bölgesi ile 1 Avrupa Serbest Bölge'yi bünyesinde barındırdığını belirterek, "Tekirdağ lojistik açısından da öneli bir kent. Yani Tekirdağ hem üretiyor hem de taşıyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından KOBİ'lerde inovasyon bilincini yaygınlaştırmak ve fikri mülkiyet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla Habip Asan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Ersan ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler arasında Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi protokolü imzalandı.
İmza törenin ardından Tekirdağ'da en çok patent, faydalı model ve marka başvurusunda bulunan kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hezarfen Teknoloji Ve Tasarım Geliştirme ProjesiTekirdağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5