Honor 10 Türkiye’ye geliyor Akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor’ın en yeni amiral gemisi cep telefonu Honor 10 Türkiye pazarına giriş yapıyor. Yapay zeka destekli kamerası ve şık tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon Temmuz ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Genç ve trendy akıllı telefon markası Londra’da düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan Honor 10, Temmuz ayında Türkiye’de satışa sunuluyor. Telefon “Yapay Zekada Güzellik” konseptini hayata geçirirken, sektörde çığır açan iki yeni özelliği de göz önüne serdi. Honor 10’un gelişmiş AI 2.0 teknolojisi çift mercekli kameraya ustalık katarken, telefonun arka yüzündeki 3D cam yüzeye uygulanan, Honor 10 CMF adını taşıyan 15 katmanlı nano ölçekteki optik kaplama Kuzey Işıkları’na benzer bir görsellik sağlıyor. Tasarım, Face ID, 24MP ve ıslak parmakizi okuma özellikleri bulunan telefon Temmuz ayında Türk tüketicileri ile buluşacak.







Honor 10’un Fark Yaratan Özellikleri



AI 2.0 Kamera - 24 MP + 16 MP arka kamera



Honor 10’un 24 MP+16 MP çift mercekli yapay zekalı kamerası, Kirin 970 platformundaki NPU (yapay sinir ağı ünitesi) ile geliştirildi. Bu sebeple 22 kategorideki 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. Kameranın gördüğü nesnelerin dış hatlarını belirleyebilen kamera, gökyüzü, bitkiler, insanlar ya da bir şelaleyi dahi tanıyarak, kadrajdaki konumlarını anında belirleyebiliyor.







Bu özellik sektörde bir ilk olan Semantik Görüntü Segmentasyon teknolojisi ile çalışıyor ve Honor 10, tek bir görüntüde yer alan birden çok nesneyi tanıyabiliyor. Honor 10’u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi olan bu teknoloji, sahneye özel parametrelerin her fotoğrafa gerçek zamanlı olarak uygulanabilmesini sağlıyor. Böylece çekilen her fotoğraf, tek bir dokunuşla profesyonel bir kareye dönüşüyor.







24 MP ön kamera



Honor 10’da yapay zeka sadece arka kamerayla sınırlı değil; 24 MP çözünürlüklü ön kamera da selfie’lerin akıllı eşlikçisi olacak. 3D yüz tanıma desteği ile insan yüzündeki 100’den fazla noktayı baz alarak detayları piksel düzeyindeki keskinlikte tanıyabiliyor.



Honor 10’daki ön kamera, çeşitli aydınlatma koşullarında stüdyo aydınlatması efektlerini de destekliyor. Gelişmiş yüz tanıma ile hatasız Bokeh efekti uygularken, ‘grofie’ olarak adlandırılan toplu selfie’lerde herkesin yüzünün ince detaylarını yakalayabiliyor.







Avangart tasarım / Kuzey Işıkları cam kaplama ile her açıdan ışıl ışıl



Honor 10’daki minimalist dokunuşa erişmek kolay değil. Birinci sınıf endüstriyel teknikler ve sofistike mühendislik süreçlerinin yüksek keskinlik ve zarafet ile buluşması sonucu ortaya çıkan Honor 10’un arka yüzünde 15 katmanlı 3D cam yer alıyor. Bu tasarım doğal ışıkta ve gölgede her açıdan renkli bir ışıltı ortaya çıkartıyor.







Paris Estetik Merkezi dokunuşuyla şık ve modaya uygun renkler



Fantom Mavisi ve Fantom Yeşili renklerin çarpıcı bir kombinini sunan Honor 10, bu çığır açan renklere Paris Estetik Merkezi’nde kavuştu. Honor mühendis ve tasarımcılarının yaratıcılığı ve heyecanını birleştiren renkler akıllı telefon tarihinde ikonik bir yer edinmeye aday.







Honor FullView ekran ve cam yüzey altında çalışan Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu



Honor 10, ön camın altına yerleştirdiği ultrasonik parmak izi okuyucuyla sektörde bir ilki gerçekleştirirken, 5,84 inçlik FullView FHD+ ekran çerçevesiz yapısıyla 19:9 ekran oranı ve %86 ekran/gövde oranı sunuyor.







Gelişmiş ve samimi bir deneyim



Honor 10, bağımsız bir NPU işlemci taşıyor. 4 GB bellek, 64 GB / 128 GB depolama alanı seçeneği ile galeriler, uygulamalar ve dosyalarla tüm heyecan dolu anları kayıt edebilmeyi sağlıyor. Honor 10’daki 5V/4,5A’lik Honor Super Charge[3] teknolojisi ve 3.400 mAh (tipik değer) pil 25 dakika şarj ile yüzde 50 kapasiteye ulaşabiliyor.



Yazılım işlev ve yetenekleri bakımından genel bir güncelleme sunan EMUI 8.1 destekleyen Honor 10’in Kolay Konuşma özelliği eller serbest konuşmada dış gürültüleri (örneğin rüzgar sesi gibi) engellerken, sessiz görüşmelerdeki fısıltı seslerinin de seviyesini yükseltebiliyor.