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Huawei EMUI 9 güncellemesi yayınlandı

- Huawei'nin yeni EMUI 9 güncellemesi, P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modellerine sunuldu

Huawei EMUI 9 güncellemesi yayınlandı
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İSTANBUL (AA) - Huawei, P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modellerini için EMUI 9 güncellemesini duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, EMUI 9 güncellemesi, P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modelleri için lansmandan bu yana kullanılan ikinci büyük sürüm yükseltmesini oluşturuyor. Önceki nesil telefonların kullanıcıları, bu güncellemeyle birlikte en güncel Huawei kullanıcı arayüzü tarafından sağlanan deneyimi yaşayacaklar.

Kullanıcı deneyimi açısından, EMUI 9'daki konfigürasyon öğeleri yüzde 10 oranında azaltıldı. Güncelleme, tutarlı UI tasarımı, doğal ve sürükleyici UX tasarımı, rahat tek elle kullanım, yeni navigasyon seçenekleri ve genel olarak daha akıcı bir deneyim sunuyor. EMUI 9, doğal kullanıcı arayüzü, daha sorunsuz operasyonel deneyim ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıran GPU Turbo 2.0 özelliklerine sahip bulunuyor.

3 Haziran'da toplanan verilere göre, EMUI 8.X'den EMUI 9'a yükselen kullanıcı sayısı dünya genelinde 80 milyonu aştı ve artmaya devam ediyor. Bu rakamın Haziran ayı sonunda 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kademeli olarak dağıtılacak olan güncelleme, 15 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

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Emui 9GüncellemeHuawei
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