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Huawei P30 lite, 48 MP kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta öne çıkıyor

- Yapay zekanın güçlü algoritmalarıyla desteklenen kamerasıyla dikkati çeken Huawei P30 lite modeli, "mobil fotoğrafçılık harikası" bir akıllı telefon olmanın tüm özelliklerini taşıyor

Huawei P30 lite, 48 MP kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta öne çıkıyor
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İSTANBUL (AA) - Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen kameraya sahip Huawei P30 lite, kullanıcılara her koşulda ışığı etkin şekilde kullanan mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei P30 lite alan derinliğini algılamak için 48MP birincil lens, ultra geniş açı lens ve alan bilgisine sahip bir üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ayrıca, Huawei'nin kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi, telefoto efektlerini, profesyonel fotoğrafçılık ekipmanları gibi 2X optik yakınlaştırmaya eş değer olacak şekilde yükseltiyor.

Gece modu sayesinde Huawei P30 lite, ışık koşullarından bağımsız olarak herhangi bir zamanda, her an yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Geniş açılı, birincil ve ikincil merceklerden oluşan üçlü arka kameraya sahip olan Huawei P30 lite, 48MP + 8MP ultra geniş açı kamerasıyla kullanıcıların fotoğraf ve video kayıtları almalarını sağlıyor. Huawei'nin yapay zeka algoritmaları ile desteklenen Huawei P30 lite'nin arka kamera sistemi, çok yönlü kullanımıyla her türlü açıyı yakalamaya ve düşük ışık koşullarında bile ışığın yakalanmasını sağlıyor.

Huawei P30 lite, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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Huawei P30 LiteKamera
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