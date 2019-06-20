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"Huawei Yenilik Araştırma Programı" yeni fikirleri destekleyecek

- Huawei, bilgi teknolojileri alanında yenilikçi araştırmalar yapan üniversiteler ve araştırma kurumları için Huawei Yenilik Araştırma Programı adlı yeni bir finansal destek programı başlattı

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İSTANBUL (AA) - Huawei, bilgi teknolojileri alanında yenilikçi araştırmalar yapan üniversiteler ve araştırma kurumlara yönelik Huawei Yenilik Araştırma Programı'nı (HYAP) başlattığını açıkladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, önde gelen üniversitelerde ve enstitülerde yürütülen bilimsel çalışmalar HYAP ile desteklenirken, uzun vadeli Ar-Ge iş birliklerine ve finansal desteğe de olanak tanınıyor.

Çin'den sonra, Huawei'nin en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de faaliyetlerine 2010 yılında başlayan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, 500'den fazla Türk mühendis ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaya devam ediyor.

- Üniversitelere ve araştırma enstitülerine finansal destek

HYAP, bilgi teknolojileri segmentinde yenilikçi araştırma yapan önde gelen üniversitelere ve araştırma enstitülerine, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından sağlanan finansal destekleri kapsıyor.

Program kapsamında öne çıkan proje alanları arasında, görüntü / video işleme, yüzey izleme, stabilizasyon, oklüzyon işleme, dönüşüm matrisi tahmini, atış sınır tespiti, aksiyon / etkinlik tanıma, anahtar nokta tespiti, nesne tanıma, yüz / plaka tanıma, yüz animasyonu, ses kaynağı sınıflandırması, konuşma tanıma alanları bulunuyor.

Programa katılmak isteyen üniversitelerde veya diğer araştırma enstitülerinde çalışan akademisyenler ve araştırmacılar, www.huaweiyenilikarastirma.com internet adresi üzerinden detaylı bilgi alarak programa kolaylıkla başvurabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HuaweiYenilik Araştırma Programı
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