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Huawei'nin akıllı saati sağlık tavsiyelerinde bulunuyor

- Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin akıllı saati kullanıcıların sadece egzersiz faaliyetlerini değil aynı zamanda kalp atış hızı ve uyku kalitesini de takip ederek sağlık konusunda tavsiyelerde bulunuyor

Huawei'nin akıllı saati sağlık tavsiyelerinde bulunuyor
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İSTANBUL (AA) - Huawei akıllı saati Watch GT Active ile kullanıcıların sadece hareket ve egzersiz faaliyetlerini değil aynı zamanda kalp atış hızı ve uyku kalitesini de takip ederek sağlık konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Huawei Watch GT Active'in en önemli özelliklerinden biri olarak uyku tabi gösteriliyor. Huawei TruSleep teknolojisi, Harvard Medical School CDB Center ile yürütülen ortak bir araştırma projesinin sonucu olarak uykunun tüm aşamalarını kontrol ediyor ve tipik uyku sorunlarının tespitini mümkün kılarak, uyku kalitesini iyileştirmek için 200'den fazla olası öneri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre uyku döngüleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için uyku sırasında Huawei Watch GT Active'in çıkartılmaması gerekiyor. Huawei TrueSleep teknolojisi derin uykunun yüzdesini ve aynı zamanda hafif uyku durumunu kontrol ederek oranlarını gösteriyor ve gece kaç kez uyanıldığı, derin uykunun sürekli olup olmadığı ya da nefes alma kalitesi gibi bazı ekstra bilgiler sağlıyor.

Yorgun ve uykulu bir şekilde uyanıldığında, Huawei Watch GT Active nedenlerini gösteriyor ve test edilen parametrelerin her biri için kapsamlı açıklamalar ve ipuçları sunuyor. Ek olarak, uzun vadeli eğilimleri analiz etmek için uygulama menüsünde hafta, ay ve hatta yılın özetlerini görüntülenebiliyor.


- Gerçek zamanlı kalp atışı takibi

Huawei Watch GT Active, en yeni Huawei TruSeen teknolojisi sayesinde sürekli gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemesi yapabiliyor. Kendi kendine öğrenme algoritması ve sensörlerin kullanılması çok hassas ölçümlerin yapılmasına olanak sağlıyor. Watch GT, kalp atışı takip işlevini sadece egzersiz programı çalıştırıldığında değil, tüm gün boyunca kalbin aktivitesini izleyerek gerçekleştiriyor.


- Çok uzun pil süresi


Huawei, Watch GT Active için geliştirildiği yeni batarya ile birlikte sağlık verilerini daha doğru bir şekilde almayı planlıyor. Verilerin doğru alınması için en büyük engellerden biri olarak görülen akıllı saatin koldan çıkarılarak sürekli olarak şarja takılması yeni batarya ile en aza indiriliyor. Watch GT Active, uzun pil ömrü sağlayan, kalp atış hızını izleyen ve 14 gün boyunca kesintisiz çalışabilen düşük güç tüketimi sistemi ile veriler, sürekli olarak çizelgeleri ve özetleri hazırlayan Huawei Sağlık uygulaması tarafından toplanıyor.


- Klasik tasarım


Huawei Watch GT Active modeli koyu yeşil ve turuncu renklerde floroelastomer maddesinden üretilmiş kayışlara sahip. QuickFit sistemi ekipman kullanmadan hızlı ve kolay bir kayış değişimi sağlıyor. Saat, dayanıklı titanyum gri paslanmaz çelikten gövdeye ve 1,39 inç boyutunda Amoled ekrana sahip. Saat gövdesinin sağ kenarındaki iki fiziksel düğme, analog saatteki kuronlara tam olarak benziyor. Huawei Watch GT Active bir ivmeölçer, bir jiroskop, bir manyetik alan sensörü, bir kalp atış hızı sensörü, bir ışık sensörü ve bir barometre de içeriyor.

Huawei Watch GT Active hem Android hem de iOS işletim sistemli akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden kolayca bağlanabiliyor; bu nedenle, kullanılan akıllı telefon ne olursa olsun, tüm istatistiklere kolayca ve eksiksiz bir şekilde erişilebiliyor.

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Akıllı SaatHuaweiWatch GT Active
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