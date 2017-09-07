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İBB Gençlik Meclisi, "Yapay Zeka Akademisi" kuracak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi, "Yapay Zeka Akademisi" kuracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapay zeka alanında farkındalık oluşturmak ve...

İBB Gençlik Meclisi,

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi, "Yapay Zeka Akademisi" kuracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapay zeka alanında farkındalık oluşturmak ve gençlerin yapay zeka konusu üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamak amacıyla "İstanbul Yapay Zeka Akademisi" ve "İstanbul Yapay Zeka Geliştirme Merkezi" projeleri hayata geçirilecek.

Projenin iki aşamadan oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul Yapay Zeka Akademisi’nde gençlerin yapay zeka hakkında teorik bilgi sahibi olmaları, Yapay Zeka Geliştirme Merkezi’nde ise yapay zeka ile ilgili kapsamlı çalışma yürütmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında İstanbul’da çeşitli merkezlerin oluşturulması ve bu merkezlerin uluslararası akreditasyonlarının sağlanması da düşünülüyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde yapay zeka alanında bir dizi çalışma içerisine girdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknolojinin hayatımızı bu denli şekillendirdiği bir dönemde, geleceğe yönelik bilimsel adımlar atmak kaçınılmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Gençlik Meclisi olarak bilim ve teknolojik gelişmelere yakından temas etmekte ve gençlerin bu yönde geleceğe hazırlanmasına yönelik çeşitli çalışmalarımız bulunmakta. Bu kapsamda dünyayı şekillendirme potansiyeli olan yapay zeka ile ilgili gelişmelere seyirci kalmamak adına böyle bir çalışma içerisine girmeyi zorunluluk olarak görmekteyiz."


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik MeclisiYapay Zeka
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